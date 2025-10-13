El segunda nacional de baloncesto comparte liderato tras dos victorias

El sénior de la segunda nacional Bergara K. E. Soraluce que compite a nivel autonómico es el buque insignia de Bergara Saskibaloia. Para disponer ... de un conjunto en la elite es necesaria una estructura de cantera en categorías inferiores y por debajo la 'saski eskola' para que niños y niñas puedan introducirse en la modalidad y se decanten por el baloncesto en el gran abanico de modalidades disponibles.

A nivel de resultados esta última jornada Bergara Soraluce en la cancha del Dupla Agurain venció 68 a 72. Suma cuatro puntos en los dos choques celebrados y comparte liderato con Santutxu, Padura y Amurrio. Estos últimos serán los rivales del fin de semana en Labegaraieta.

En Agurain el partido comenzó con un parcial 0 a 9 pero los alaveses cambiaron el sistema defensivo y dificultaron las entradas desde el lateral. A partir del minuto 5 del tercer cuarto los bergareses aumentaron la intensidad defensiva, aprovecharon bien los descansos y mejoraron en el control del balón. «En ataque destacamos con una mayor creatividad y colaboración para alcanzar el 68 a 72», destacan desde el club, que ve en la victoria una dosis de confianza.

Otro triunfo de calado fue el del cadete femenino en la pista de Goierri Gorri por 29 a 71. Un encuentro que se abrió igualado. El choque se rompió desde el segundo cuarto. Las bergaresas pusieron mucha intensidad, jugaron con velocidad y superaron la defensa zonal.

Un buen inicio de campaña para un conmuto que tiene como objetivo subir categoría.

El cadete femenino también logró la victoria Lacor-Ibili, y en la categoría infantil los chicos superaron en casa al Take, y las chicas vencieron en la visita a Sukaldeak.

Saski eskola

Las canastas y las canchas ya están en marcha para el colectivo de niños y niñas nacidos entre 2017 y 2014 que toman parte en Saski Eskola para dar los primeros pasos en el baloncesto.

La inscripción sigue abierta en bergarasaski@gmail.com para un programa que coincide con el curso escolar.

Hay plazas disponibles en los cuatro grupos que desarrollan una o dos sesiones semanales. La invitación es a aprender el juego y disfrutar del grupo en clave educativa y asesorados con monitores cualificados.

Pueden participar bergareses y vecinos de localidades como Elgeta y Antzuola. Los grupos son: alevín masculino para nacidos en 2015 y alevín de nacidos en 2014, alevín femenino para nacidas en 2014 y 2015, y el benjamín mixto con niñas y niños de 2016 y 2017.