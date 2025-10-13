El segunda nacional de baloncesto comparte liderato tras dos victorias

BergaraEl segunda nacional de baloncesto comparte liderato tras dos victorias
El basket mahonero mantiene abierta la inscripción en la 'saski eskola' que nutre al club y promociona el gusto por la canasta
Bergara
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:33
El sénior de la segunda nacional Bergara K. E. Soraluce que compite a nivel autonómico es el buque insignia de Bergara Saskibaloia. Para disponer ... de un conjunto en la elite es necesaria una estructura de cantera en categorías inferiores y por debajo la 'saski eskola' para que niños y niñas puedan introducirse en la modalidad y se decanten por el baloncesto en el gran abanico de modalidades disponibles.
A nivel de resultados esta última jornada Bergara Soraluce en la cancha del Dupla Agurain venció 68 a 72. Suma cuatro puntos en los dos choques celebrados y comparte liderato con Santutxu, Padura y Amurrio. Estos últimos serán los rivales del fin de semana en Labegaraieta.
En Agurain el partido comenzó con un parcial 0 a 9 pero los alaveses cambiaron el sistema defensivo y dificultaron las entradas desde el lateral. A partir del minuto 5 del tercer cuarto los bergareses aumentaron la intensidad defensiva, aprovecharon bien los descansos y mejoraron en el control del balón. «En ataque destacamos con una mayor creatividad y colaboración para alcanzar el 68 a 72», destacan desde el club, que ve en la victoria una dosis de confianza.
Otro triunfo de calado fue el del cadete femenino en la pista de Goierri Gorri por 29 a 71. Un encuentro que se abrió igualado. El choque se rompió desde el segundo cuarto. Las bergaresas pusieron mucha intensidad, jugaron con velocidad y superaron la defensa zonal.
Un buen inicio de campaña para un conmuto que tiene como objetivo subir categoría.
El cadete femenino también logró la victoria Lacor-Ibili, y en la categoría infantil los chicos superaron en casa al Take, y las chicas vencieron en la visita a Sukaldeak.
Saski eskola
Las canastas y las canchas ya están en marcha para el colectivo de niños y niñas nacidos entre 2017 y 2014 que toman parte en Saski Eskola para dar los primeros pasos en el baloncesto.
La inscripción sigue abierta en bergarasaski@gmail.com para un programa que coincide con el curso escolar.
Hay plazas disponibles en los cuatro grupos que desarrollan una o dos sesiones semanales. La invitación es a aprender el juego y disfrutar del grupo en clave educativa y asesorados con monitores cualificados.
Pueden participar bergareses y vecinos de localidades como Elgeta y Antzuola. Los grupos son: alevín masculino para nacidos en 2015 y alevín de nacidos en 2014, alevín femenino para nacidas en 2014 y 2015, y el benjamín mixto con niñas y niños de 2016 y 2017.
