Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los torneo estival e invernal de tres contra tres comparte objetivos promocionales con 'saski eskola'. S.B.

Bergara

El segunda nacional de baloncesto comparte liderato tras dos victorias

El basket mahonero mantiene abierta la inscripción en la 'saski eskola' que nutre al club y promociona el gusto por la canasta

Juan Antonio Migura

Bergara

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:33

Comenta

El sénior de la segunda nacional Bergara K. E. Soraluce que compite a nivel autonómico es el buque insignia de Bergara Saskibaloia. Para disponer ... de un conjunto en la elite es necesaria una estructura de cantera en categorías inferiores y por debajo la 'saski eskola' para que niños y niñas puedan introducirse en la modalidad y se decanten por el baloncesto en el gran abanico de modalidades disponibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El segunda nacional de baloncesto comparte liderato tras dos victorias

El segunda nacional de baloncesto comparte liderato tras dos victorias