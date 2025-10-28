Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Grupo municipal del PNV integrado por Etxaniz, Galarraga, Lete, Agirre, Elosua y Sebal. MIGURA

Bergara

El PNV cree que «Arrizuriaga no responde a las necesidades de los grupos culturales»

Para los jeltzales tras dos años de gobierno de EH Bildu se constata que «Bergara se está quedando atrás»

Juan Antonio Migura

Bergara

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Un balance muy negativo es el que han pintado desde las filas del EAJ-PNV a los dos primeros años del mandato de EH Bildu ... en la legislatura. Califican el mandato de carente de ambición en el servicio público y sin liderazgo para dejar al municipio a la cola de las dinámicas de Debagoiena. Además avisan de «tintes autoritarios en las formas de gobernar».

