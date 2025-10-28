El PNV cree que «Arrizuriaga no responde a las necesidades de los grupos culturales»

Un balance muy negativo es el que han pintado desde las filas del EAJ-PNV a los dos primeros años del mandato de EH Bildu ... en la legislatura. Califican el mandato de carente de ambición en el servicio público y sin liderazgo para dejar al municipio a la cola de las dinámicas de Debagoiena. Además avisan de «tintes autoritarios en las formas de gobernar».

La oposición municipal pone como ejemplo de la mala gestión el proyecto de adecuación del palacio de Arrizuriaga como espacio cultural. «Se han hecho las obras sin saber qué proyectos podría albergar el edificio y no va a dar ninguna solución a las necesidades de los grupos culturales, sobre todo musicales, que hay en Bergara», apuntó el portavoz jeltzale, Mikel Lete.

Incidió, en la comparecencia del grupo municipal, en una preocupación de desgobierno sobre todas las áreas de gestión, pero con especial gravedad en temas como «los cuidados a las personas mayores y vulnerables, la vivienda, los servicios culturales y los deportivos», sin olvidar en sus críticas la «actitud autoritaria» sobre la participación ciudadana. «En cuanto escuchan opiniones contrarias, se acaba la participación y toman las decisiones con su entorno más cercano. Ha sucedido en la comisión de fiestas y en el caso de Arrizuriaga, entre otros».

El punto de mira de la oposición también señala que tras dos años el contrato de cuidado a domicilio no incluye ninguna mejora. «Hemos hecho varias propuestas para mejorar pero han preferido no hacer nada y dejarlo como está, por dejadez e incapacidad de gestión».

Las mejoras propuestas eran incluir servicio nocturno, el servicio de comidas a domicilio y ampliar a todo el día los servicios en el centro de día Arin para dependencias leves.

Modelo público de vivienda

La falta de vivienda llevó a Mikel Lete a recodar que es necesario impulsar un modelo de vivienda pública. «En Bergara se están construyendo viviendas de promoción privada, pero también se necesitan de promoción pública, no sólo en el centro, también en los barrios. Son los ayuntamientos los que deben poner a disposición del Gobierno Vasco los terrenos para atajar el problema», y añadió, «EH Bildu habla de vivienda en todos los foros de Euskadi pero parece que, en Bergara, el problema no existe o no es de su incumbencia».

De cara al nuevo presupuesto para 2026 cuestionan desde el PNV por qué no hay partidas para acometer los vestuarios, la grada de Agorrosin y el equipamiento pendiente y acordado vía convenio, «ya debería estar ejecutado».

Opinan que desarrollan un gestión de 'amiguetes' que sólo beneficia «a los suyos con un trato de favor con adjudicaciones como la del proyecto Elikaenea y la dinamización de la Azoka, por 400.000 euros, a Ereindajan sin que ninguna otra empresa tuviera la oportunidad de presentarse. Este tipo de actuaciones deja mucho que desear en transparencia política y la concurrencia pública».

El repaso en el ecuador de la legislatura que concluirá en 2027 por parte del PNV concluyó con varios recordatorios de proyectos que se están quedando en el cajón: «el de la cubierta de un parque de juegos, después de pagarlo está paralizado. La reforma de Martokua, la solución a la plaza Simón Arrieta, el plan de movilidad de Bergara, o el problema de aparcamiento».