MORQUECHO/L.M.

Bergara

Moda y ciencia maridaron a la perfección en la pasarela de Laboratorium

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Lleno absoluto y expectación despertó el desfile de San Sebastián Moda Festival que eligió Laboratorium para abrir la cita de moda que en las próximas jornadas visita los museos Balenciaga y San Telmo. Mostraron las últimas tendencias de ropa, calzado y complementos un grupo de 18 comercios bergareses, y como broche llegó la presentación de la colección 'Ber-Gara'. Una apuesta de la marca Amarenak con prendas realizadas parcialmente con restos textiles de la tradición fabril en el sector del municipio. Una propuesta de la diseñadora donostiarra Oihane Pardo que desde 2016 encabeza Amarenak. Ante los 180 asistentes pasaron 120 conjuntos del comercio local y la colección.

Moda y ciencia maridaron a la perfección en la pasarela de Laboratorium