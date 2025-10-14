Cuatro victorias en seis encuentros para el balonmano mahonero

Las formaciones federadas de balonmano estuvieron cerca del pleno en la última jornada con cuatro triunfos, un empate y una derrota. El sénior masculino ... de primera provincial Soraluce BKE tuvo en su mano el triunfo en su visita a Iturripe para medirse con el Arrasate, pero se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.

El equilibrio fue evidente desde la posesión inicial. El primer periodo se cerró con un 10 a 11 con predominio de las defensas de los cerrajeros y como la de los mahoneros.

La reanudación discurrió por los mismos derroteros, pero los bergareses estuvieron un poco más finos en ataque aunque no lograban mucha distancia en el marcador.

El BKE falló en el tramo final. A falta de cinco minutos contaban con una renta de tres goles con un 19 a 22 en el marcador. «No supimos cerrar el partido y lo pagamos caro, regalamos un par de balones en ataque y la que parecía una fácil ocasión de gol acabó en el palo, mientras que los arrasatearras acertaron en ataque y lograron empatar a 23», apunta desde el conjunto, «a pesar de todo no es del todo malo el resultado. Con este punto sumamos cuatro en la clasificación y somos cuartos junto a otros cinco equipos, todos a un punto del líder Urnieta», apuntaron tras el choque.

De las victorias dos llegaron como visitantes para el juvenil femenino Goizper BKE por 14 a 38 ante Munttarpe y el infantil femenino Royde BKE por 20 a 25 goles en Zarautz. En Labegaraieta sumaron los dos puntos el juvenil masculino con un 34 a 16 ante Oñabike Aloña Mendi, y el cadete femenino por 34 a 16 frente a Eibar Eskubaloia.

La única derrota para el equipo infantil masculino que caía en el Polideportivo por 22 a 27 frente al Zarautz.