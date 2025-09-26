Un Bergara femenino con ambiciones debuta este sábado ante la afición mahonera

El conjunto femenino de División de Honor Regional, máxima categoría provincial, juega esta tarde en Agorrosin a partir de las 16.30 horas frente ... al Touring en su estreno ante los aficionados locales y tras vencer en la primera jornada por 0 a 9 al Orioko. Un abultado resultado que sitúa al BKE como líder tras una jornada.

«Este sábado no será tan cómodo como el primer partido frente a unas recién ascendidas. El Touring tiene mucha experiencia en la categoría y un bloque lleva jugando juntas mucho tiempo», apunta el técnico de la mahoneras Manolo Ortiz. El entrenador cumple la octava campaña al frente de las mahoneras «En dos etapas. En esta última cuatro temporadas».

Porteras Einer Rodrigo, Eider Urzelai, fechada este año de Oñati, y Hugo Fernandez.

Defensas Naiara Azkarate (regresa después de un año sin jugar), June Igarza, Sara Balentziaga, Nagore Otadui, Uxue Garitano, Ainhoa Saldaña, Ane Martin, Irati Mujika, y Elene Taboada (asciende del cadete).

Centrocampistas Ane Lazkano, Uxue Iparragirre, Nahia Etxarri, Nagore Nieto, Lide Albeniz, Ane Pescador, Alaitz Olabarrieta, Ane Goitia (fichada este año de Oñati), June Etxabarri, Ariane Martin y Jone Jauregi.

Delanteras Maider Jorge y Naroa Gullón.

Cuadro técnico Primer entrenador Manolo Ortiz, segundo entrenador Lander Ugarte, auxiliar Mariñe Diaz, auxiliar y delegado Manu Sanchez, ayudante Leire Martin, y entrenador de porteras Jon Garitano.

Origen geográfico De las 25 intergrantes 19 son jugadoras bergareas del cantera del BKE, 3 proceden de Antzuola, 2 de Oñati y una es eibarresa.

Confía plenamente en su plantel que mantiene la estructura del año pasado con algunos refuerzos «en pretemporada hemos respondido bien», señala el preparador que ve al equipo con opciones de estar arriba.

La pasada campaña las bergaresas, que habían ascendido de la Preferente, fuero la revelación del campeonato con varias jornadas ocupando ll liderato. Finalmente concluyeron sextas «a dos victorias de las que subieron. Trabajamos para seguir en la mejora y aspirar al ascenso. No será un labor sencilla pero tenemos juego y ambición. De forma directa pasan las primeras y el segundo equipo clasificado tiene que jugar un play-off con Araba y Bizkaia».

El premio sería la Liga Vasca de categoría autonómica, un equivalente deportivo a la tercera división masculina. El logro sería un auténtico hito para el club. Pero como reiteran «hay mucho camino que recorrer». Tienen por delante 29 jornadas, incluida la de esta tarde, en un grupo con dieciséis conjuntos que conocerá a las campeonas el 24 de mayo de 2026.

En División de Honor compiten Oiartzun, Intxaurdi, Goierri Gorri o Lagun Onak, a priori son las grandes rivales, atendiendo al rendimiento en la campaña 24-25, «cualquier equipo te puede poner en aprietos», reconoce Ortiz.