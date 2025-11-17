Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bergara

Se abre el plazo para las ayudas municipales a la formación de monitores en euskera

El Ayuntamiento destina 4.000 euros a este programa que cierra el periodo de solicitud el 12 de diciembre

J.A.M.

bergara.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Desde el servicio municipal de euskera se ha puesto en marcha el programa de ayuda para las y los bergareses que hayan obtenido durante 2025 el título de monitor y director de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, que esté homologado por el Gobierno Vasco, con una formación desarrollada en euskera.

La subvención es para quienes hayan logrado la titulación en 2025 finalizado también el área teórica ese mismo año. Los solicitantes deberán estar empadronados en el municipio durante el curso y acreditar ser estudiantes o estar desempleados.

El consistorio concederá una ayuda de hasta el 50% del coste de la matrícula si es estudiante o desempleado durante la realización del curso.

En total, se destinarán 4.000 euros a este programa desde el presupuesto municipal de 2025. En caso de que el presupuesto no sea suficiente para atender todas las solicitudes, las ayudas se reducirán proporcionalmente para que alcancen a más beneficiarios.

El plazo para solicitar las apoyo finalizará el 12 de diciembre. Las solicitudes deberán presentarse en el registro general electrónico del Ayuntamiento, utilizando el impreso habilitado al efecto.

Como documentación complementaria se tendrá que presentar el DNI, el título o certificado, los justificantes de haber realizado las sesiones teóricas y prácticas en euskera, el recibo de matrícula y el certificado de estudiante. Además, será imprescindible estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se abre el plazo para las ayudas municipales a la formación de monitores en euskera