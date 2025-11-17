Se abre el plazo para las ayudas municipales a la formación de monitores en euskera

Desde el servicio municipal de euskera se ha puesto en marcha el programa de ayuda para las y los bergareses que hayan obtenido durante 2025 el título de monitor y director de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, que esté homologado por el Gobierno Vasco, con una formación desarrollada en euskera.

La subvención es para quienes hayan logrado la titulación en 2025 finalizado también el área teórica ese mismo año. Los solicitantes deberán estar empadronados en el municipio durante el curso y acreditar ser estudiantes o estar desempleados.

El consistorio concederá una ayuda de hasta el 50% del coste de la matrícula si es estudiante o desempleado durante la realización del curso.

En total, se destinarán 4.000 euros a este programa desde el presupuesto municipal de 2025. En caso de que el presupuesto no sea suficiente para atender todas las solicitudes, las ayudas se reducirán proporcionalmente para que alcancen a más beneficiarios.

El plazo para solicitar las apoyo finalizará el 12 de diciembre. Las solicitudes deberán presentarse en el registro general electrónico del Ayuntamiento, utilizando el impreso habilitado al efecto.

Como documentación complementaria se tendrá que presentar el DNI, el título o certificado, los justificantes de haber realizado las sesiones teóricas y prácticas en euskera, el recibo de matrícula y el certificado de estudiante. Además, será imprescindible estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento.