Bergara

400 dorsales para cubrir los 10 kilómetros de la Soraluze-Bergara

Antxintxika Lasterketa da la salida a las 16.30 horas en handbike, 16.45 horas los patinadores y a las 17.00 horas a pie

J.A.M.

BERGARA.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Unos cuatrocientos atletas tomarán parte esta tarde en la Soraluze-Bergara que se queda a una edición de cumplir sus dos primeras décadas. Antxintxika Lasterketa presenta un recorrido de 10.000 metros muy planos con un desnivel positivo de tan sólo 45 metros, que corredores a pie, en silla de ruedas adaptadas o en patines tendrán ocasión de disfrutar.

Los deportistas partirán desde Etxaburu kalea en Soraluze; a las 16.30 horas los atletas en handbike, a las 16.45 horas los patinadores y a partir de las 17.00 los competidores en cross.

Después de cubrir gran parte del trazado por bidegorri de la antigua línea ferroviaria y correr por la calles de Bergara, alcanzarán la meta en Irala Kalea.

La recogida de dorsales es hoy en la carpa del Seminario de 11.30 a 16.00 horas. El servicio de autobús para acudir a la salida, desde la curva de la variante frente al mercado, a las 15.00, 15.25, 15.50 y 16.15 horas

Como complemento organizan una prueba para atletas de 8 a 12 años a partir de las 15.00 horas que competirán sobre un circuito urbano en la calle Ibargarai y hasta la palmera.

El grupo de los años 2019 y 2020 cubrirá 250 metros de carrera, los benjamines realizarán una distancia de 800 metros y los infantiles hasta los 12 años cubrirán 1.200 metros. En último lugar nacidos y nacidas de 2020 a 2023 con un trayecto de 100 metros que pueden realizar sobre bicicleta o motos de plástico.

