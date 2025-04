Tachan de «irresponsable» al PNV por revelar que los radares no están activos

El gobierno municipal EH Bildu-Elkarrekin Arrasate ha tachado de «irresponsable» al PNV por revelar públicamente que los radares de control de velocidad se ... hallan inactivos. Estas declaraciones «pueden propiciar un aumento de la velocidad del tráfico en el municipio» advierten desde el gobierno, e invitan a los miembros del PNV «a ser más reflexivos» a la hora de realizar este tipo de manifestaciones. «No todo vale para hacer oposición».

EAJ-PNV, en una nota emitida la semana pasada, criticaba la «falta de gestión del Gobierno municipal en materia de seguridad vial» y exigía la adopción de medidas inmediatas.

La formación jeltzale denunciaba que, «tras casi dos años de legislatura», el gobierno encabezado por Maider Morras «sigue sin poner en marcha los radares de tráfico ya instalados».

El portavoz del PNV, Ander Garay, afirmaba que «hace más de un año que solicitamos poner en marcha los radares de control de velocidad. No solo no se han activado, sino que no se ha tomado ninguna medida real para garantizar que se cumplan los límites de velocidad establecidos en la mayoría de nuestras calles».

Asimismo, los jeltzales solicitaban la realización de un estudio técnico para valorar la colocación de nuevas cabinas de radar en otros puntos estratégicos, como la calle Cerrajera.

Plan de Movilidad

A estas críticas han contestado desde el gobierno EH Bildu-Elkarrekin Arrasate trasladando el mensaje a la población de que en el ayuntamiento «estamos trabajando constantemente para garantizar la movilidad y seguridad de los peatones, tal y como lo demuestra el Plan de Movilidad Sostenible recientemente aprobado». Su redacción «ha sido muy laboriosa y ha contado con una elevada participación ciudadana».

En concreto, las medidas que propone el PNV «están recogidas» en este nuevo Plan de Movilidad, «aprobado por el Gobierno Vasco». «Y hay que recordar que el PNV votó no», según resaltan desde el gobierno municipal.

El recién aprobado Plan de Movilidad establece que varias calles serán de sentido único. «Esta medida puede ser de gran ayuda para garantizar la seguridad de los peatones, puesto que reduce la intensidad del tráfico y los peatones pueden centrar la atención en una sola dirección».

Desde noviembre de 2022

La revelación por el PNV sobre la inoperatividad los radares de control de velocidad entraña «aún mayor gravedad porque los jeltzales son conocedores de que cuando EH Bildu-Elkarrekin entraron al Gobierno municipal (junio de 2023) los radares no funcionaban desde noviembre de 2022», es decir, desde la anterior legislatura regida por el PNV.

El actual gobierno municipal «volvió a reactivar los radares, pero en vista de que el servicio no funcionaba correctamente, a los pocos meses –a finales de 2024– hubo de suspenderse el contrato con la empresa adjudicataria», según explican desde el ayuntamiento.

Además, desde el Gobierno municipal aseguran que los miembros del PNV «son conscientes de que los técnicos municipales ultiman la redacción de los pliegos para la reanudación de la actividad de los radares». Dichos pliegos se publicarán en breve plazo –en abril o mayo– y, una vez adjudicado el servicio, los radares de velocidad volverán a entrar en funcionamiento.

Radar en Cerrajera

Con respecto a la demanda de la instalación de un nuevo cinemómetro en la calle Cerrajera, de la que el PNV se hacía eco, desde el Gobierno municipal subrayaban que se trata de una petición vecinal que «no es nueva».

La solicitud se halla sobre la mesa «desde que gobernaba el PNV, y en 8 años no se adoptó ninguna medida», apuntan desde el consistorio.

En los últimos meses responsables municipales han mantenido varias reuniones con los residentes en la comunidad de la Cerrajera, y, según fuentes municipales, ambas partes han llegado a un acuerdo para instalar un nuevo aparato de radar en la calle Cerrajera coincidiendo con la próxima implantación en la misma del sentido único de circulación.