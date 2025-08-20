Senderos históricos, naturales y tradición para descubrir en la comarca de Debagoiena

LIBE ALONSO ArrasaTe. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Arrasate ha preparado para este domingo una nueva salida montañera dentro de su programa de senderismo. En esta ocasión, el destino será la ruta Gongetako Meatzeak-Besaide, con inicio a las 09:.00 horas desde el aparcamiento del barrio de Udala.

El itinerario llevará a los participantes a conocer de cerca los antiguos vestigios mineros de Gongeta, testigos del pasado industrial de la comarca, hasta alcanzar Besaide, enclave simbólico donde confluyen Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. Este punto de referencia no solo es un mirador privilegiado del entorno, sino también un lugar de memoria y de encuentro para montañeros de todo el País Vasco.

La propuesta forma parte de la apuesta municipal por fomentar el senderismo como actividad saludable y social, al mismo tiempo que pone en valor el rico patrimonio natural y cultural de la zona. Para poder apuntarse debe de rellenar el formulario en https://izenemateak.arrasate.eus o llamar al BAZ 943 25 20 00.

Si este sendero propuesto por el ayuntamiento no convence la comarca ofrece diferentes rutas que pueden realizarse, algunas de ellas son sencillas, otras de grado intermedio y otras algo más complicadas.

Otras rutas de senderismo

Junto a la ruta de Besaide, Arrasate ofrece también otros recorridos de gran interés. Uno de ellos es la Vuelta de Anporreta, un trayecto de 11,7 km, dificultad media y unas 3 horas y 25 minutos de duración, que revive la ruta del hierro en Meatzerreka.

En este camino, los senderistas se sumergen en la historia del hierro desde su extracción hasta su transformación en las ferrerías. A lo largo del recorrido, destacan lugares como el lavadero de Antoniña, las trincheras de la Guerra Civil, y las cimas de Itturritxipi y Epele, que ofrecen impresionantes vistas y vestigios históricos. Además, se pueden conocer las antiguas haizeolas, hornos en los que se trabajaba el mineral, y contemplar la majestuosidad del Udalatx desde la cima de Epele.

Otro de los recorridos recomendados es un viaje entre historia y paisajes rurales desde el núcleo urbano hasta el fantástico barrio de Bedoña, rodeando Kurtzetxiki. Con una longitud de 8,4 km, dificultad fácil y una duración aproximada de 3 horas, este itinerario permite adentrarse en la historia y la tradición local.

El camino invita a descubrir joyas patrimoniales como la iglesia de Santa Eulalia, con su mezcla de elementos renacentistas y románicos, o los restos de la casa torre de Artazubiaga, símbolo de resistencia y libertad, junto con el palacio de sus descendientes. También destacan los restos de las ermitas de San José y Andra Mari Zuri, testigos de la vida rural y de antiguas festividades.

Además, este recorrido ofrece un contacto directo con un ecosistema agrícola tradicional con campos, manzanos y mucho más que forman parte de la identidad del territorio. Un paisaje moldeado por generaciones de baserritarras que hoy se reconoce como un tesoro a preservar.

Uno de los senderos más complicados es el Camino de Peregrinos entre Arrasate y el Santuario de Arantzazu , en un recorrido de 16,8 km, dificultad media y una duración cercana a las seis horas.

El camino arranca en Arrasate, asciende por Bedoña y se adentra en paisajes naturales únicos, pasando por Uriguen y la iglesia de Santa Eulalia, para enlazar con Larriño y el PR-GI 97. Desde allí, las vistas hacia el pantano de Urkulu son inmejorables. El itinerario guarda huellas históricas en Urrexola, escenario de antiguas batallas, y atraviesa enclaves como Olate y el canal de Jaturabe. La llegada al santuario se realiza por la calzada de Arantzazu, con la ermita del Santo Cristo como antesala de uno de los espacios espirituales y paisajísticos más importantes de Euskadi.

La histórica vuelta a Murugain por el camino del dragón (PR-GI 206) o la clásica ruta Udala-Besaide (PR-GI 96), frecuentada por montañeros que buscan una conexión más directa con el entorno natural son otras de las opciones que nos ofrece la comarca, para aprovechar en cualquier momento del año.