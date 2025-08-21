El proyecto del nuevo Iturripe incluirá un plan especial contra el calor

Las abrasadoras olas de calor que con mayor frecuencia se suceden cada verano han generado «preocupación» en el ayuntamiento arrasatearra. La alcaldesa Maider Morras ... ha señalado que el consistorio está adoptando medidas para prevenir los efectos de las altas temperaturas. Así, el proyecto del nuevo polideportivo de Iturripe que espera para septiembre, incluirá un plan especial contra el calor.

Los responsables municipales quieren reforzar los aspectos del proyecto relacionados con parques y espacios verdes y reducir el acceso y estacionamiento de vehículos. «Más árboles y verde y menos coches», en palabras de la alcaldesa.

Este objetivo viene en consonancia con otras medidas y actuaciones que impulsa el ayuntamiento, como el recientemente aprobado Plan de Movilidad o el Plan de Infraestructuras Verdes que actualmente ultima el consistorio.

El objetivo, decía la regidora arrasatearra, es adoptar medidas para contrarrestar los efectos del calor y el cambio climático». Y citaba como «un ejemplo perfecto» de ello la peatonalización de Garibai, cuya revegetación «ha contribuido a rebajar en unos dos grados la temperatura en este céntrico espacio urbano».

En este sentido, la alcaldesa Maider Morras señalaba que el ayuntamiento tiene una sensibilidad especial con las sugerencias planteadas por las personas mayores, más vulnerables a los efectos del calor. Las altas temperaturas ahondan los problemas de soledad de muchos mayores que se ven abocados a encerrarse en casa para refugiarse del calor.

Un Iturripe de nueva planta, con dos grandes canchas y espacio para clubes, un gran gimnasio para abonados y dos nuevos frontones, uno de ellos cubierto, surgirá rodeado de entorno verde y de una ribera renaturalizada. Es a grandes rasgos el proyecto que el consistorio recibirá en septiembre.

En las nuevas instalaciones deportivas concebidas para Iturripe no tienen cabida ni el actual edificio del polideportivo construido en 1990, ni los viejos frontones aledaños al río. Todas estas edificaciones se demolerán para dejar paso al nuevo Iturripe que se inaugurará no antes de 2028.

Serán por tanto dos años de obras durante los cuales los clubes deportivos –principalmente baloncesto y balonmano, y en menor medida criquet– deberán buscar acomodo en otras instalaciones.