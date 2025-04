El PNV exige «medidas inmediatas» en seguridad vial tras los últimos atropellos

EAJ-PNV ha mostrado su «profunda preocupación» ante los atropellos registrados en las últimas semanas, en especial los ocurridos recientemente, en los que dos ... mujeres fueron arrolladas por vehículos.

Ante estos hechos, la formación jeltzale denuncia la inacción del equipo de gobierno de EH Bildu y Elkarrekin Arrasate liderado por la alcaldesa Maider Morras, que tras casi dos años de legislatura, «sigue sin poner en marcha los radares de tráfico ya instalados y sin presentar un plan claro de mejora de la seguridad vial».

Según el portavoz del grupo municipal, Ander Garay, «hace más de un año que solicitamos poner en marcha los radares de control de velocidad en nuestro municipio. No solo no se han activado, sino que no se ha tomado ninguna medida real para garantizar que se cumplan los límites de velocidad establecidos en la mayoría de nuestras calles, fijados en 30 kilómetros hora e incluso 20 en muchas zonas».

Estudio técnico

Además, las y los jeltzales vuelven a solicitar que se realice un estudio técnico para valorar la colocación de nuevas cabinas de radar en otros puntos estratégicos del municipio.

En este sentido, recuerda que los propios vecinos de Zerrajera han pedido la instalación de un radar en su zona, junto con otras medidas de calmado de tráfico.

Desde la formación nacionalista también se denuncia que, tras el paso del Tour de Francia en 2024 por el municipio, elementos clave para la seguridad vial —como pivotes y badenes— fueron retirados y a día de hoy aún no se han repuesto. «La ciudadanía lleva tiempo esperando medidas efectivas, pero lo único que encuentra es dejadez y una preocupante falta de capacidad de gestión», ha subrayado Garay.

«Nos preocupa seriamente que, a día de hoy, este gobierno municipal no tenga ni un plan a corto ni a medio plazo en materia de seguridad vial. No hay radares activos, no se han repuesto los elementos retirados y en dos años no se ha llevado a cabo ninguna actuación relevante en esta materia», ha señalado.

Por todo ello, EAJ-PNV exige al equipo de gobierno que actúe de inmediato y presente un plan integral de seguridad vial que contemple medidas a corto, medio y largo plazo. «No podemos seguir esperando mientras aumentan los riesgos. Exigimos responsabilidad, compromiso con la ciudadanía y una gestión eficaz. La seguridad de las y los arrasatearras no puede seguir relegada», ha concluido el portavoz jeltzale Ander Garay.