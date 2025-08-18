Ointxe hace historia y jugará las Women's Series de FIBA en Burdeos

El club Ointxe, de Arrasate, ha logrado un hito histórico al clasificar a su equipo femenino de 3x3 para las Women's Series de ... la FIBA, una de las competiciones internacionales más prestigiosas en esta modalidad. El torneo se celebrará en Burdeos (Francia), los días 20 y 21 de agosto, y reunirá a los 16 mejores equipos del mundo, entre ellos selecciones olímpicas y potencias internacionales.

La clasificación llegó tras un recorrido brillante en la liga de series españolas. Ointxe participó en las pruebas de Bilbao y Zaragoza, y acabó proclamándose campeón en Tenerife, un triunfo que le otorgó el billete directo a Burdeos. Este logro es especialmente significativo porque sitúa al baloncesto femenino de base de Debagoiena en el escaparate mundial, un hecho nunca antes alcanzado por un club local en esta disciplina.

El equipo que representará a España estará formado por Izar Bedia, Irene Murua, Naroa Zabala y Uxue Esparta, quien sustituirá a la joven Alazne Canales, que no podrá participar por las restricciones de edad en la competición. Todas ellas se han curtido en las filas de Ointxe y conocen bien lo que supone defender un proyecto que lleva años apostando por el baloncesto formativo. Izar Bedia reconoce que tienen «ganas de ir y apovechar esta oportunidad» mientras que Irene Murua subraya que «esto se ha logrado con esfuerzo, dándolo todo y compitiendo».

FIBA 2025

En Burdeos, Ointxe se enfrentará a rivales de primer nivel. El día 20 de agosto, el debut será exigente a las 15.10 contra Irlanda y a las 16:00 frente a Estados Unidos, uno de los grandes favoritos. Solo el primero de cada grupo avanzará a la siguiente fase, por lo que cada partido será decisivo. Entre los participantes también estarán selecciones como Francia, Canadá, Italia o Austria, además de la propia selección española, que llega como subcampeona olímpica en París 2024.

La competición no solo es un reto deportivo, sino también un escaparate para el baloncesto femenino vasco y un reconocimiento al trabajo realizado desde la base. El club destaca que este logro demuestra que, con esfuerzo y pasión, un proyecto local puede llegar a codearse con los gigantes del baloncesto internacional.

Los partidos podrán seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de FIBA 3x3, lo que permitirá a aficionados, familias y seguidores acompañar al equipo en esta aventura histórica.

Con esta participación, Ointxe no solo representará al municipio y a la comarca, sino que se convierte en un símbolo del crecimiento del deporte femenino y del 3x3, una disciplina que cada día gana más relevancia tras su consolidación como deporte olímpico. Las cuatra mujeres expresan que les enorgullece representar tanto al pueblo arrasateara como a la comarca de Debagoiena, y que el hecho de participar en esto ya es increíble.