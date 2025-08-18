Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de 2B del Mondrate en su celebración por la Copa del Rey. J.C.

Arrasate

El Mondrate debutará en la Copa frente al Lauburu Ibarra

El conjunto arrasatearra afronta una temporada histórica con su estreno en la Copa y el inicio de liga en casa

L.A

arrasate.

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:06

El Mondrate vivirá este año un momento histórico al disputar por primera vez la Copa del Rey, después de haber conseguido la clasificación gracias a su victoria en los playoffs de final de temporada. El sorteo ha emparejado al conjunto arrasatearra con el CMO Valves Lauburu Ibarra, equipo de categoría nacional 2.B. El encuentro se jugará en Arrasate el 17 o 18 de septiembre, con horario aún por confirmar.

Será una eliminatoria exigente, ya que el Mondrate parte desde la Tercera Nacional, pero contará con el apoyo de su afición, un factor que puede resultar clave. El formato de esta primera ronda enfrentará a equipos de las categorías 2.B y 3, con emparejamientos establecidos en función de la proximidad geográfica.

Jokin Ceciaga ha declarado que «de cara a esta temporada nuestro objetivo está claro, que es hacer un grupo igual o mas fuerte que el año pasado para intentar conseguir el objetivo de ascender de categoría después de llevar varios años rozándolo. Es una liga muy larga y exigente pero estamos seguros del grupo que hay y de nuestras posibilidades».

Con la ilusión de afrontar una Copa inédita y el reto de una liga competitiva, el Mondrate se prepara para una campaña que promete emociones fuertes. «Jugar la Copa del Rey es un sueño para todos, es una competición que hace unos años la veíamos lejos y a día de hoy poder disputarla, encima en nuestra casa y contra grandes rivales no tiene precio. Se podría decir que es la recompensa del duro trabajo realizado la temporada pasada» nos dice Jokin.

Se muestran como un equipo fuerte, listos para darlo todo.

