Mitos del punk británico como Toy Dolls y Exploited encabezan el Mondra&Roll

Monterrón volverá a convertirse en epicentro del punk rock durante el primer fin de semana de julio. La cuarta edición del festival Mondra&Roll traerá como cabezas de cartel a bandas míticas del punk británico como los ingleses The Toy Dolls, los escoceses The Exploited con Wattie Buchan al frente y los The Selecter, banda de ska considerada una de las pionera del fenómeno Two Tone junto a The Specials, Madness, The Beat, Bad Manners y The Bodysnatchers, principalmente.

Uno de los grandes protagonistas del festival será el estadounidense Michael McColgan, que hará doblete actuando con Street Dogs, banda de la que es miembro fundador y cantante principal, y además también lo hará con la banda Bomb Squad.

Dos bandas canadienses de street punk, Beton Arme y Puffe, y tres locales como Street Wise, Friday's Crew y Chulería Joder enriquecen el cartel.

Además, actuarán en el Mondra&Roll 2025 grupos como Homefront, considerada por la prensa especializada como una de las bandas del momento con su mezcla de hardcore americano con punk sintético más post punk; Far From Finished, banda de streetpunk procedente de Boston, y los franceses Bromure, una banda increíble de la nueva escena parisina.

Sorteo de 90 bonos

Aunque las entradas para este magno festival punk se hallan a la venta desde hace semanas, el ayuntamiento, en calidad de patrocinador del evento, tiene reservados 90 bonos para asistir a las dos jornadas que dura el festival, sábado 4 y domingo 5.

El consistorio sorteará entre la ciudadanía esos 90 bonos. Por segundo año consecutivo habrá dos inscripciones y sorteo por edades. La mitad de las entradas se sortearán entre jóvenes de 16 a 26 años y la otra mitad entre los mayores de 27 años.

Además, será requisito indispensable estar empadronado en el municipio y, quienes fueron los ganadores del sorteo el último año, no podrán ganar por segunda vez consecutiva.

Para participar en el sorteo de las 90 entradas del ayuntamiento, hay que inscribirse a través del portal izenemateak.arrasate.eus. El plazo para participar se abrió ayer viernes y finalizará el 14 de abril, y las y los ganadores del mismo se darán a conocer a partir del 16 de abril.