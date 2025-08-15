Una marca que abre nuevas puertas

Una nueva marca municipal actualiza la imagen del ayuntamiento después de 30 años, y abre nuevas puertas. Ese es justamente el lema que acompaña ... a la recién estrenada marca ciudad: 'Arrasate: abriendo nuevas puertas'.

Las puertas y los arcos, elementos tan característicos del casco histórico, constituyen la base que inspira la nueva marca Arrasate. Esta se compone de tres elementos principales: el relato, el lema y la imagen gráfica.

El lema pretende reflejar el carácter emprendedor de la ciudadanía de Arrasate y, al mismo tiempo, es una invitación a participar en la transformación del futuro del pueblo. «Es una marca construida colectivamente, y quiere ser una herramienta que usaremos colectivamente», señalan desde el consistorio.

Imagen gráfica

La imagen gráfica sugiere una puerta que se abre, transmitiendo la idea de un camino que se inicia. Evoca elementos profundamente enraizados en el imaginario colectivo actual, como la arquitectura del municipio y la piel del mítico dragón que da nombre a la villa.

«Nuevo camino»

La alcaldesa Maider Morras, en la presentación de la nueva marca Arrasate, hablaba de hito. «Es un punto de inflexión para nuestro pueblo, el inicio de un nuevo camino».

En palabra de la regidora arrasatearra, la nueva marca no es solo una imagen: «No es un logotipo, ni una paleta de colores. Esta marca es una herramienta colectiva. Creada para el pueblo de Arrasate, para que la utilicemos entre todos y todas».

En su opinión, la nueva marca refleja no solo la identidad y la historia de Arrasate, sino también un compromiso con el futuro: « Abrir nuevas puertas no es una acción sencilla. Requiere valentía, disposición y apertura. Y Arrasate sabe bien lo que es abrir las puertas a la innovación».

Transcurridos 30 años desde la última vez que se actualizó la marca del ayuntamiento, desde entonces el municipio ha evolucionado. Ha afrontado nuevos retos, globales y locales, y ha continuado desarrollándose como comunidad.

Ahora, ante nuevos tiempos, el Ayuntamiento de Arrasate consideraba llegado el momento de renovar su marca, de manera complementaria al escudo histórico, e inició un proceso participativo que ha desembocado en el diseño de la nueva marca ciudad.

Pero como recalcan, actualizar la marca va más allá del mero ejercicio estético. A juicio del actual ayuntamiento, «representa una oportunidad para la reflexión colectiva, planteando preguntas fundamentales: ¿Cómo es actualmente Arrasate? ¿Qué valores compartimos como comunidad? ¿Cómo nos proyectamos hacia el futuro?

Para responder a estas interrogantes, se han llevado a cabo sesiones de trabajo con perfiles diversos que componen la ciudadanía de Arrasate, y el proceso también se ha contrastado con el Pleno Municipal.

En dichas dinámicas participativas para reflexionar sobre la identidad del pueblo se han repetido los siguientes conceptos clave: las puertas, las llaves, el carácter pionero y trabajador, el sentimiento de pertenencia, los dragones y el propio Udalaitz.

Marca hacia el futuro

El proceso ha culminado alumbrando una «marca hacia el futuro» con el referido corolario de abrir nuevas puertas.

Un lema que evoca el carácter pionero de la historia de Arrasate, y «propone una actitud ilusionante hacia el futuro».

Del mismo modo «conecta a arrasatearras de distintas generaciones, procedencias y ámbitos, con el fin de crear nuevas oportunidades».

Y, por último, lanza una invitación a la ciudadanía «a convertirse en agente activo en la transformación del pueblo, reconociendo su protagonismo».