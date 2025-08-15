Gomiztegi y Atxeta brindan la posibilidad de convertirse en pastor por un día

Los caseríos Gomiztegi (943 251 008), de Arantzazu, y Atxeta (945 450 167), del barrio aramaioarra de Oleta, brindan la posibilidad de convertirse en ... pastor por un día. Se trata de una experiencia rural en la que los participantes podrán adentrarse en el territorio y en conocimiento del queso Idiazabal.

Estos dos caseríos productores del afamado queso abren sus puertas en una visita guiada con sus rebaños, la labor del perro pastor y el ordeño de las ovejas latxas. Y qué mejor manera de finalizar la jornada que con una degustación del afamado queso Denominación de Origen Idiazabal de manos de su productor, para que te desvele los secretos de sus sabores y olores.

La quesería artesana del caserío Atxeta está regentada por la medallista olímpica en lucha libre Maider Unda. Más allá del deporte, Maider es también una mujer emprendedora. Junto a su hermana, regenta esta quesería familiar tradicional.