Fagor Arrasate amplía su planta de San Andrés con una inversión 20 millones

Vista áerea del solar contiguo a la sede central de Fagor Arrasate al inicio de las obras de construcción del nuevo edificio industrial.

Los trabajos de construcción de la nueva nave para mecanizado pesado que Fagor Arrasate desarrolla en San Andrés progresan a ojos vistas. El nuevo edificio industrial, de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, presenta su estructura prácticamente completada.

Fagor Arrasate invertirá más 20 millones de euros en la puesta en marcha de esta planta productiva que se levanta contigua a su sede central en el barrio de San Andrés. Está previsto que el nuevo edificio esté terminado en abril de 2026 y que entre en funcionamiento a comienzo de 2027.

Esta importante inversión industrial, que incluye la edificación, urbanización, maquinaria e instalaciones, representa una firme apuesta de Fagor Arrasate por el crecimiento y la innovación desde su sede en Mondragón, aprovechando suelos industriales actualmente en desuso para desarrollar proyectos con alto valor añadido y generación de empleo cualificado.

La nueva infraestructura permitirá fabricar máquinas más grandes y mejores las más grandes a nivel mundial , y así afrontar la estrategia de diversificación de la cooperativa hacia nuevos productos y sectores de actividad.

Mecanizados de 200 tn.

El nuevo edificio albergará una unidad de mecanizado de grandes estructuras, de hasta 200 toneladas de peso, que permitirá centralizar en Mondragón la actividad de mecanización pesada, considerada estratégica en el proceso productivo de Fagor Arrasate. Esta actuación reforzará una parte crítica de la fabricación, al tiempo que mejorará significativamente la eficiencia y sostenibilidad del proceso.

Las nuevas fresadoras mandrinadoras – con mesas de hasta 30 metros de longitud y columnas móviles de 7 metros de altura con que se equipará esta unidad de mecanizado no solo mejorarán los estándares de calidad, sino que también reducirán el consumo energético y las emisiones de CO₂eq, contribuyendo asÍ a la descarbonización de los procesos industriales de Fagor Arrasate.

Con esta inversión, Fagor Arrasate podrá llevar a cabo todas las etapas del proceso de producción en su planta de Mondragón, evitando el transporte de componentes de gran tonelaje a otras ubicaciones para su mecanizado. Esto se traducirá en una notable mejora en tiempos, costes y sostenibilidad ambiental.

El nuevo edificio industrial contará con la certificación LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design). Esta certificación, una de las más prestigiosas a nivel internacional en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, reconoce que el inmueble cumple con altos estándares en aspectos como el uso eficiente de la energía, la gestión sostenible del agua, la calidad ambiental interior, el uso de materiales responsables y la reducción de emisiones.

Con esta certificación, el edificio se sitúa entre los más sostenibles de Euskadi, siendo además un referente dentro del entorno industrial y productivo del territorio.

Energía renovable

Además, el proyecto ha incluido la fusión de las parcelas P-1 y P-4c. En esta última se localizaba el antiguo edificio rojo de oficinas de la extinta Fagor Electrodomésticos, ya demolido, lo que permitirá habilitar una nueva área de aparcamiento.

El nuevo aparcamiento estará dotado de marquesinas fotovoltaicas, que permitirán generar energía renovable para autoconsumo, mejorar la eficiencia energética de la planta. Esta infraestructura, además de ofrecer sombra y protección para los vehículos, se integrará con soluciones de movilidad eléctrica.