Concierto de alumnos mañana en el auditorio de Musika Etxea

Una veintena de alumnos de Arrasate Musikal participarán en el concierto del segundo trimestre de la escuela de música. El concierto tendrá lugar mañana viernes en el auditorio de Musika Etxea (18.30).

Actuarán al piano Nerea Dulgea (Indian serenade), Beñat Barrutia (Bizi naiz bizi) y Martín Etxabe (Atharratzeko gaztelua). María Berecibar y Ane Zenitagoia con el ukelele y Ekaitz Navarro con el violonchelo tocarán 'Take mi home?'. Los oboístas Mark Zubizarreta y Lur García intepretarán 'Burn ' y 'Roar'. El pianistas Daniel Serrano tocará 'Arabesque'. La violinista Alaia Rodríguez, acompañada por la profesora de piano Marta Izagirre interpretará el Concierto en Sol M de Rieding. Las acordeonistas Arane Torres y Maddi Trigas, acompañadas al bajo eléctrico por Bruce Amozarrain, interpretarán 'Maitea gadel egin zautan'. Sarah Iraola y Hoderi Amuchastegui cantarán 'Hallelujah' de Cohen, e Iradi Orobengoa 'She used to be mine'. Y para terminar, el grupo de cuerda (violines) intepretarán un programa con cinco piezas.