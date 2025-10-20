'Bertakoak dantzan', inclusión para la diversidad funcional a través de baile

El programa 'Bertakoak dantzan' regresa un año más para fomentar el desarrollo y la inclusión de los jóvenes con diversidad funcional. La música y ... el baile serán de nuevo los ejes de esta actividad que busca ofrecer un espacio seguro de entretenimiento y educación para jóvenes con diversidad funcional intelectual.

Newsletter

El programa, auspiciado por los Servicios Sociales y el área de Juventud del ayuntamiento, será conducido por profesionales de la asociación Batera Aske. Los monitores de esta pequeña cooperativa sin ánimo de lucro han diseñado el proyecto Bash, una iniciativa que mediante el arte y la innovación eductativa busca fomentar el bienestar, el disfrute y la socialización de estos jóvenes.

De octubre a junio

Estos talleres educativos se desarrollan de octubre a junio, en sesiones de dos horas de duración, que denominan 'movimiento y creatividad', y que tienen lugar cada dos semanas. Concretamente los sábados de 11.00 a 13.00 horas en las aulas Axeri y Solozar del edificio Etxaluze.

La participación es gratuita , promovida por el ayuntamiento.

Desde el consistorio invitan a todas las personas jóvenes con diversidad funcional a disfrutar de esta experiencia única que brinda la ocasión de «reír, hacer cuadrilla y sentirse libres». Se trata de una oportunidad inmejorable para aprender y disfrutar en grupo de la creatividad y la inclusión.

Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al teléfono 639 456 218.

Socialización

«Mi hijo antes no bailaba y le costaba mucho hablar con otra gente. Ahora es líder y ayuda a los demás a ser parte del grupo». El testimonio de los padres de uno de los jóvenes participantes en el programa Bash ilustra el beneficioso efecto que esta iniciativa tiene sobre uno de los propósitos fundamentales, el de fomentar la socialización de los jóvenes con diversidad funcional. Según datos facilitados por la cooperativa Batera Aske, el 80% de estos jóvenes han sufridos discriminación a nivel local, y un 33% se hallan en situación de pobreza y exclusión social.

Estos momentos compartidos les ayudan a interrelacionarse, a pasar un rato agusto y formar cuadrilla de amigas y amigos. El cuerpo y la música constituyen los ejes de la actividad que comparten en Etxaluze, con las necesidades y deseos cada uno en el centro. Pero asimismo desarrollan otras dinámicas lúdicas y participativas para aprender jugando y disfrutar del proceso.