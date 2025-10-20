Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes en una anterior edición de las sesiones de Movimiento y Creatividad que tienen lugar en Etxaluze. BATERA ASKE

Arrasate-Mondragón

'Bertakoak dantzan', inclusión para la diversidad funcional a través de baile

El cuerpo y la música son los ejes de las sesiones que se celebrarán cada dos sábados en Etxaluze para «reír, hacer cuadrilla y sentirse libres»

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39

Comenta

El programa 'Bertakoak dantzan' regresa un año más para fomentar el desarrollo y la inclusión de los jóvenes con diversidad funcional. La música y ... el baile serán de nuevo los ejes de esta actividad que busca ofrecer un espacio seguro de entretenimiento y educación para jóvenes con diversidad funcional intelectual.

