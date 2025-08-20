Kepa Oliden arrasate. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El campo de fútbol de Atxabalpe no tiene quien le quiera. Desde que el Club Deportivo Eibar abandonara las instalaciones que ha alquilado para sus entrenamientos durante once años, el campo permanece abandonado y con el césped yermo.

El ayuntamiento se ha puesto en contacto con varias clubes deportivos locales para brindarles la posibilidad de utilizar el campo de Atxabalpe para sus entrenamientos y competiciones, «pero ninguno ha mostrado interés por estas instalaciones» explicaba la alcaldesa Maider Morras.

Según la regidora arrasatearra, solo el mantenimiento del césped natural de Atxabalpe «tiene un coste que asciende a 15.000 euros mensuales».

Desde que el club de fútbol alquilara el campo en julio de 2014, todas estas labores de riego, cortar la hierba... corrían por cuenta del personal empleado por el club armero.

El ayuntamiento, según la alcaldesa, considera que «no merece la pena gastar tanto dinero en el mantenimiento del césped solo para que Atxabalpe acoja solo algunos usos puntuales», como al parecer habrían planteado algunas entidades. Pero como añadía Maider Morras, «en el estado en que se halla actualmente, no puede ser escenario de ninguna actividad deportiva». Como por ejemplo la propuesta planteada por algunos ciudadanos para utilizar el campo Atxabalpe como pista para los entrenamiento de coches teledirigidos.

Alejada del núcleo urbano

La localización tan alejada de este campo de fútbol, y la existencia de un terreno de juego más moderno y accesible en Mojategi, ensombrecen la funcionalidad futura de Atxabalpe.

El ayuntamiento baraja «algunas ideas» para Atxabalpe que la alcaldesa declinó adelantar, pero estas tendrán que esperar «a la próxima legislatura». Maider Morra señaló que «primero queremos abrir un periodo de reflexión con todas las fuerzas políticas municipales».