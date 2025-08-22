Arrasate, Eskoriatza y Angiozar llenan de ambiente festivo el fin de semana

L.A ArrasaTe. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

Las localidades de la comarca ultiman los preparativos para vivir un intenso fin de semana festivo con actividades para todas las edades.

En Arrasate, las celebraciones arrancarán hoy a las 11.00 horas con el inicio oficial de las fiestas. A partir de las 12.00, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y cabezudos, mientras que a las 13.00 comenzará el triki-poteo. La jornada matinal concluirá con el Auzoko kantu baxkarixa a las 14.30. Por la tarde, los hinchables volverán a instalarse desde las 17.00, seguidos por la actuación de la banda Akorde a las 19.00. Ya por la noche, a las 22.30, se celebrará una animada velada de bertsolaris.

Mañana, festividad de San Bartolomé, la jornada se abrirá a las 11.00 con juegos infantiles y un homenaje a las personas fallecidas. Media hora más tarde, a las 11,30, se disputará el tradicional concurso de tortilla de patata. La tarde estará protagonizada por la competición de mus a las 16.00, con inscripción de 20 euros por pareja, y por una jornada de bolos infantil a las 16.30. Durante ambas jornadas estarán habilitadas las txosnas.

En Eskoriatza, los vecinos de Mazmela celebrarán también el 24 de agosto el día de San Bartolomé. A las 11.30 se lanzará el txupinazo y minutos más tarde, a las 11.45, habrá un hamaiketako amenizado por trikitilaris. A las 12.30 se disputarán partidos de pelota y a las 14.30 tendrá lugar la comida popular en la sociedad Basauri.

Por su parte, en Angiozar Zabaletamendi, las fiestas darán comienzo a las 13.00 con un lunch y el pregón. A las 14.30 los vecinos compartirán una comida popular con un menú compuesto por ensaladilla, guiso y flan. La tarde traerá actividades variadas desde las 17.00, ya que habrá romería a cargo de Arkaitz Allur y Miren Errasti, además de juegos y sorpresas para los más pequeños. A las 19.30 se disputará la competición de bolos, y la jornada concluirá a las 21.00 con una gran parrillada.