«El resultado se quedó corto, tuvimos ocasiones para no sufrir al final»

Este fue el once inicial que sacó la UDA en el campo añorgatarra de Rezola.

MARIAN GONZALEZ ARETXABALETA. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Al final la UDA hizo bueno el refranero y a la tercera fue la vencida. Los de Unai Calzón estrenaron el casillero de victorias (1-2) en Rezola, ante el Añorga, pero otra vez les tocó remar a contracorriente tras encajar un tempranero gol.

Un despiste defensivo volvió a complicar el partido a los atxabaltarras, y si bien en la primera mitad no lograron inquietar en exceso a los donostiarras, tras el descanso les pusieron contra las cuerdas y merecieron algún gol más.

Para el entrenador Unai Calzón «el resultado se quedó corto. Ha sido un partido de muchas disputas, juego directo, caídas, empujones, bastante igualado en la primera mitad, pero claramente nuestro en la segunda».

El empate les dio alas y tras remontar el resultado, tuvieron cuatro ocasiones claras para sentenciar, pero no lo hicieron y al final tocó sufrir «porque al ser un campo tan pequeño en un balonazo estás en el área contraria y te pueden hacer una ocasión», explicaba Unai.

El sábado, viene el Eibar

Así las cosas, el cuerpo técnico estaba contento por la primera victoria de la temporada, pero también hacía autocrítica « Hay muchas cosas que mejorar, este sábado recibiremos en Ibarra al Eibar y tenemos muchos deberes. Es un equipo con mucho ritmo, joven y técnicamente muy bueno, tendremos que estar muy enchufados», sentenciaba.

La plantilla está motivada, estrenarse en casa sería el mejor aperitivo a los sanmigueles. De hecho el partido se celebra en horario poco habitual, sábado a las 11.00 de la mañana, por las fiestas. Una nueva victoria, la primera en Ibarra, sería el mejor txupinazo festivo para la UDA.