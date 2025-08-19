El legado de Koldo Zubizarreta sigue presente en cada edición de la fiesta dedicada al tomate

LIBE ALONSO AretxabaleTA. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

El próximo 14 de septiembre, Aretxabaleta volverá a llenarse de color, sabor y tradición con la celebración del Tomatearen Eguna y la tercera edición del Concurso de Tomate Autóctono de Euskal Herria. Esta iniciativa, que nació con la voluntad de recuperar las semillas autóctonas y dar visibilidad al trabajo de los pequeños agricultores, se ha convertido en una de las citas más esperadas del calendario local.

Este concurso tiene sus raíces en la inquietud de Koldo Zubizarreta, agricultor y apasionado de la biodiversidad, que durante años luchó por rescatar y poner en valor las variedades locales de tomate. Fue él quien comenzó a recoger, conservar y difundir semillas de huertas familiares que, de otro modo, corrían el riesgo de perderse frente al dominio de los híbridos comerciales.

Gracias a su esfuerzo, se ha conseguido que tomates de sabor intenso, piel fina y formas irregulares, características que los distinguen de los cultivos industriales, vuelvan a ocupar un lugar central en los mercados y en la cocina. Su empeño dio lugar a la creación del concurso, que no solo premia los mejores ejemplares, sino que también funciona como escaparate y herramienta de sensibilización para la comunidad.

El legado de Zubizarreta es hoy visible en cada edición: agricultores, familias y jóvenes llegan a Aretxabaleta con tomates que guardan historias de décadas, muchas veces cultivados en silencio en pequeñas huertas. Él demostró que cultivar tomates autóctonos no era un gesto nostálgico, sino un compromiso con la tierra, el medio ambiente y el sabor auténtico.El concurso es, en cierto modo, un homenaje permanente a su trabajo. Sin su visión y su perseverancia, probablemente hoy muchas de esas variedades estarían olvidadas.

La variedad de tomate de Aretxabaleta ha sido proclamada Mejor Tomate de España en la Feria Nacional del Tomate Antiguo de Bezana, tres años consecutivos, destacando en 2021 en su III edición y repitiendo el galardón en 2022.

En el año 2021 (III Feria Nacional del Tomate Antiguo, Bezana), el tomate de Aretxabaleta fue elegido mejor del país entre más de 200 variedades participantes. El jurado estaba formado por importantes figuras gastronómicas como la chef Pepa Muñoz. También se concedió el Premio Especial 'Costa Quebrada' al tomate rosa de Izanoa. Y en el año 2022, la variedad vasca volvió a alzarse como el mejor tomate de España. En aquella edición, el jurado incluyó a Aitor Buendía (Premio Euskadi de Gastronomía), Juan Redondo de 'Huerto es Vida'.

Anteriormente se celebrara el día del tomate una manera de honrar el tomate de la comarca, pero actualmente se hace una competición siendo la de este año la tercera edición.

Lo que esta claro es que el tomate de Aretxabaleta tiene historia y tiene calidad, algo que representa a los aretxabaltarras, todo esto gracias a la recuperación y al esfuerzo del agricultor Koldo Zubizarreta, quien fue clave en evitar la extinción de una variedad antigua. Este tomate rosado presenta una piel fina, bajo contenido en semillas y una pulpa cremosa y dulce, que compensa perfectamente su leve acidez. Por estas cualidades sensoriales ha sido constantemente valorado en concursos regionales y nacionales.

La edición de este año

Según las bases, para concursar es imprescindible presentar tomates autóctonos de Euskal Herria (quedan fuera los híbridos) y entregar dos piezas por variedad. La inscripción es gratuita y está abierta a cualquier persona empadronada en el País Vasco, hasta el 11 de septiembre a las 12.00. Los interesados deben enviar un correo a kultura@aretxabaleta.eus, indicando sus datos personales y el nombre de la variedad. También se puede añadir información complementaria, como desde cuándo cultivan esa semilla o de quién la heredaron.

El día del concurso, los tomates deberán entregarse entre las 9.30 y las 10.30 de la mañana en la carpa instalada en Durana kalea. Un jurado de expertos se encargará de valorar los ejemplares y emitir el fallo a las 13.30 horas.

La organización ha previsto premios de 500, 300 y 150 euros para los tres primeros clasificados, además de una mención especial de 150 euros al mejor tomate de Aretxabaleta.

Más allá de los galardones, el certamen se vive como una fiesta popular en la que el tomate no solo se mira y se juzga, sino que también se celebra como parte de la identidad de la comarca.