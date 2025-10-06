Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este fue el once inicial de la UDA el domingo en Leioa, con Josu, Beloki, Pacheco y Lucas como goleadores. UDA

Aretxabaleta

«Todo el equipo hizo un gran trabajo defensivo en Leioa, ahí estuvo la clave de la victoria»

El tercer triunfo consecutivo de la UDA aúpa a los de Unai Calzón a la tercera plaza

Miguel González

ARETXABALETA.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

La UDA marcó cuatro goles en Leioa (2-4) pero el entrenador Unai Calzón tiene claro que la clave de la victoria estuvo «en el buen trabajo defensivo de todo el equipo. Aplicamos muy bien el plan del partido: defender bien su juego posicional y buscarles en contras».

El técnico aretxabaletarra se mostraba muy contento por el juego y por el resultado. «Era una salida complicada, por la entidad del rival, para mí están en el top 2 de la categoría, y eso da más mérito aún al triunfo –relataba–. Sabíamos que nos lo iban a poner difícil, pero también que tendríamos nuestras oportunidades, y así ha sido».

Y la tercera victoria consecutiva hace que la UDA escale hasta la tercera posición en la tabla clasicatoria y se codee con los gallitos de Tercera.

Lo cierto es que el partido se puso pronto de cara gracias a un gol de Josu desde el punto de penalti. Y aunque los vizcaínos lograron la igualada, una chilena de Beloki a un minuto del descanso volvió a poner por delante a los 'amarillos'.

«La segunda parte los de Leioa tuvieron mucha más posesión de balón, y nosotros les esperábamos en un bloque bajo y salíamos a la contra. Defendimos muy bien y luego fuimos efectivos aprovechando los espacios que nos dejaban a su espalda. El 1-3 lo marcó Pacheco nada más saltar al terreno de juego, y aunque volvieron a recortar distancias en un penalti inexistente, una nueva contra, esta vez finalizada por Lucas, supuso el 2-4 definitivo».

Ahora el siguiente reto es la visita del Aurrera de Vitoria, el domingo en Ibarra. Solo han perdido un partido, el que jugaron contra la Real Sociedad, y van segundos en el campeonato, justo delante de la UDA. «Tenemos claro que va a ser un partido complicado, pero muy bonito de ver. Es un equipo que defiende con un 5-4-1 y sale a la contra, no nos lo va a poner fácil, pero estamos muy motivados, con muchas ganas», sentencia Unai.

