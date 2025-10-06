«Todo el equipo hizo un gran trabajo defensivo en Leioa, ahí estuvo la clave de la victoria»

Este fue el once inicial de la UDA el domingo en Leioa, con Josu, Beloki, Pacheco y Lucas como goleadores.

Miguel González ARETXABALETA. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La UDA marcó cuatro goles en Leioa (2-4) pero el entrenador Unai Calzón tiene claro que la clave de la victoria estuvo «en el buen trabajo defensivo de todo el equipo. Aplicamos muy bien el plan del partido: defender bien su juego posicional y buscarles en contras».

El técnico aretxabaletarra se mostraba muy contento por el juego y por el resultado. «Era una salida complicada, por la entidad del rival, para mí están en el top 2 de la categoría, y eso da más mérito aún al triunfo –relataba–. Sabíamos que nos lo iban a poner difícil, pero también que tendríamos nuestras oportunidades, y así ha sido».

Y la tercera victoria consecutiva hace que la UDA escale hasta la tercera posición en la tabla clasicatoria y se codee con los gallitos de Tercera.

Lo cierto es que el partido se puso pronto de cara gracias a un gol de Josu desde el punto de penalti. Y aunque los vizcaínos lograron la igualada, una chilena de Beloki a un minuto del descanso volvió a poner por delante a los 'amarillos'.

«La segunda parte los de Leioa tuvieron mucha más posesión de balón, y nosotros les esperábamos en un bloque bajo y salíamos a la contra. Defendimos muy bien y luego fuimos efectivos aprovechando los espacios que nos dejaban a su espalda. El 1-3 lo marcó Pacheco nada más saltar al terreno de juego, y aunque volvieron a recortar distancias en un penalti inexistente, una nueva contra, esta vez finalizada por Lucas, supuso el 2-4 definitivo».

Ahora el siguiente reto es la visita del Aurrera de Vitoria, el domingo en Ibarra. Solo han perdido un partido, el que jugaron contra la Real Sociedad, y van segundos en el campeonato, justo delante de la UDA. «Tenemos claro que va a ser un partido complicado, pero muy bonito de ver. Es un equipo que defiende con un 5-4-1 y sale a la contra, no nos lo va a poner fácil, pero estamos muy motivados, con muchas ganas», sentencia Unai.