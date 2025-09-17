El consejero de Salud visita la OSI Debagoiena para «avanzar en la mejora de la atención sanitaria»

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, acompañado por los viceconsejeros Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte y la directora general de Osakidetza ... Lore Bilbao, visitaron este miércoles la OSI Debagoiena, donde se reunieron con su director gerente, la dirección médica y el equipo de supervisoras. Este encuentro se enmarca en el proceso de escucha activa que el Departamento de Salud está llevando a cabo en todas las OSI de Euskadi, con el objetivo de compartir impresiones con los equipos profesionales y avanzar en la mejora de la atención sanitaria.

Tras la reunión, la delegación se desplazó a dos de las principales infraestructuras sanitarias de la comarca: el nuevo centro de salud de Aretxabaleta y las obras del nuevo Hospital de Debagoiena en Arrasate.

Las obras del nuevo edificio, que se encuentran en estado de ejecución, van a permitir ampliar el Hospital de Día Médico-Quirúrgico, crear una nueva unidad de Digestivo con servicio de Endoscopias, implantar un nuevo Servicio de Rehabilitación e integrar una sala de Resonancia Magnética dentro del Hospital. Además, está prevista la creación de una nueva Base para el Servicio de Emergencias de Arrasate y la ampliación del área de Consultas Externas. Además, el nuevo Hospital va a contar con aparcamientos subterráneos con una capacidad en torno a 100 plazas.

La nueva infraestructura sanitaria ha supuesto la inversión por parte del Departamento de Salud de 27 millones de euros y ha requerido el derribo del edificio antiguo y la ampliación del edificio adyacente, hasta alcanzar una superficie total de 8.800 metros cuadrados. Como resultado, el nuevo Hospital, va a ser más funcional y adaptado a las necesidades asistenciales actuales, y permitirá ampliar la cartera de servicios, ofreciendo una atención más cercana, de calidad y accesible a las 64.800 personas residentes en la comarca.

El Departamento de Salud y Osakidetza pretende a través de la creación de este nuevo recurso, dar un nuevo paso en la mejora de la asistencia sanitaria que ofrece Osakidetza, en la comarca y el conjunto de Gipuzkoa. Se da respuesta, además, al compromiso recogido en el Marco Estratégico del Departamento de Salud con la mejora, modernización y adecuación de los centros y estructuras de Osakidetza para seguir avanzando en una atención cercana, de calidad y accesible para todas las personas.

Nuevo centro de salud

El consejero de Salud también visitó el nuevo centro de salud de Aretxabaleta. El centro comenzó su actividad el pasado mes de julio para dar servicio a los más de 7.000 habitantes del municipio. Este nuevo recurso sanitario ha contado con una inversión cercana a los 5 millones de euros, cuenta con 21 salas de consultas, en las que se ubicarán además de los servicios de Medicina de Familia y Enfermería, otros como el área de Pediatría. En total son más de 2.000 metros cuadrados útiles que aumentan notablemente la capacidad asistencial y cuadriplican el espacio respecto a las anteriores instalaciones.

El centro cuenta, además, con el primer centro sociosanitario de Euskadi. El nuevo edificio que alberga el Centro de Salud se encuentra distribuido en cuatro plantas, de las que tres están destinadas de manera exclusiva a al ámbito sanitario. La última planta está reservada para los servicios sociales municipales y así, además de funcionar como centro de salud de Osakidetza, acoger también los citados servicios sociales con el fin de ofrecer una atención integral, desde un enfoque preventivo y centrado en la persona.