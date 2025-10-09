Artedrama pone en escena 'Miñan', la historia real del migrante Ibrahima Balde

M.G. aretxabaleta. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

'Miñan', obra autobiográfica de Ibrahima Balde sobre el drama de la inmigración, que Amets Arzallus llevó al papel, y con la que Artedrama está conquistando a público y crítica en los escenarios desembarca hoy (20.00 horas) en Zaraia Aretoa.

Es la crónica de un terrible viaje desde Guinea Conakry hasta el Bidasoa que pone cara y voz a la odisea de la inmigración. La llamada desesperada de su madre llevó a Ibrahima a abandonar su casa rumbo a Europa en busca de su hermano pequeño que no daba señales de vida. Atravesó el desierto y durante su desolador viaje se cruzó con policías, secuestradores, pasadores... descubriendo el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre.

Bajo la dirección de Ander Lipus, los actores Sambou Diaby y Mikel Kaye, y la actriz Eihara Irazusta materializan la historia de uno de los libros en euskera más leídos. De hecho, posteriormente se ha traducido al inglés y al castellano, en este caso con el título de 'Hermanito', que es lo que significa 'Miñan' en una de las lenguas de Guinea-Conakry.