La obra narra el terrible viaje de Balde de Guinea Conakry hasta el Bidasoa.

Aretxabaleta

Artedrama pone en escena 'Miñan', la historia real del migrante Ibrahima Balde

Amets Arzallus la llevó al papel en uno de los libros en euskera más leídos

M.G.

aretxabaleta.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

'Miñan', obra autobiográfica de Ibrahima Balde sobre el drama de la inmigración, que Amets Arzallus llevó al papel, y con la que Artedrama está conquistando a público y crítica en los escenarios desembarca hoy (20.00 horas) en Zaraia Aretoa.

Es la crónica de un terrible viaje desde Guinea Conakry hasta el Bidasoa que pone cara y voz a la odisea de la inmigración. La llamada desesperada de su madre llevó a Ibrahima a abandonar su casa rumbo a Europa en busca de su hermano pequeño que no daba señales de vida. Atravesó el desierto y durante su desolador viaje se cruzó con policías, secuestradores, pasadores... descubriendo el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre.

Bajo la dirección de Ander Lipus, los actores Sambou Diaby y Mikel Kaye, y la actriz Eihara Irazusta materializan la historia de uno de los libros en euskera más leídos. De hecho, posteriormente se ha traducido al inglés y al castellano, en este caso con el título de 'Hermanito', que es lo que significa 'Miñan' en una de las lenguas de Guinea-Conakry.

