Txapela para Leire Galeano del Udara Caixabank

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El frontón de Aioz fue escenario el viernes para que la zaguera antzuolarra Leire Galeano se enfundará la txapela del Udara Caixabank junto con Ainhoa Ruiz de Infante tras superar en la final con la claridad de un 22 a 7 a Maite Ruiz de Larramendi e Iera Agirre. Las campeonas concluyen la competición invictas.