Tres jornadas de puertas abiertas en el gimnasio con inscripción en el Ayuntamiento

J.A.M. Antzuola. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

El 26, 29 y 30 de septiembre las personas interesadas podrán desarrollar clases gratuitas en los cursos que ofrece el gimnasio municipal para la nueva temporada. La participación requiere que se formalice antes la inscripción en el Ayuntamiento.

El viernes 26 a las 15.30 horas la clase de body tono, y a las 16.30 horas crossfit y a la 17.30 horas spinning para jóvenes. El lunes 29 de septiembre a las 9.15 horas spinning, 17.30 horas body, a las 18.30 horas gimnasia funcional y desde las 19.30 horas spinning. Y el martes 30 a las 9.15 body y 17.00 horas estiramientos.

Espectáculo suspendido

Se ha suspendido la representación hoy en Zurrategi de la obra circense y humorística 'Tavoler' de Zirko Txosko.