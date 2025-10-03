Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las energías renovables, una alternativa para la autogeneración. P.L.

Antzuola

Taller para la comprensión de la factura eléctrica con el programa foral Argitu

La formación tendrá lugar el miércoles 8 de octubre en Olaran etxea desde 18.00 horas y requiere de inscripción

J.A.M.

antzuola.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del programa Energia Argitu y en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado para el próximo miércoles a las 18.00 horas, en Olaran etxea, un taller dirigido a informar sobre las nuevas tarifa eléctrica, la comprensión de los recibos y de los conceptos que en muchas ocasiones no son de fácil acceso para los consumidores.

El taller se desarrollará en euskera, tiene plazas limitadas y requiere de inscripción en energiabulegoa@gipuzkoa.eus, 628 532 303 , de 9.00 a 15.00 horas de lunes a viernes,

Con estos encuentros formativos el objetivo es fomentar la reducción del consumo de energía eléctrica, aumentar la eficiencia, e impulsar las energías renovables en los hogares, comercios y pequeñas empresas. Y un paso previo de este camino es la correcta interpretación de las facturas, las necesidades de potencias contratadas, entre otros aspectos.

Las cadetes en Eztala

El conjunto femenino de primera cadete de Antzuola Kirol Elkartea debuta este mediodía en Eztala ante sus aficionados en la temporada 2025-2026. En la primera jornada descansaron en un grupo seis integrado por siete equipos. Sus primeras rivales, la siempre complica formación de Goierri Gorri.

El primera regional juega en el campo azpeitiarra de Garmendipe, hoy, desde las 15.30 horas frente al Ikasberri.

Con el mismo objetivo de conservar el liderato en juvenil preferente va esta tarde a Agorrosin a medirse con el BKE desde las 18.30 horas.

