Una quincena de cursos en el gimnasio municipal para mantener el tono físico

Juan Antonio Migura antzuola. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La vuelta del gran periodo vacacional es el momento de iniciar los nuevos cursos lo que lleva al consistorio a relanzar la campaña de actividades que cuentan con soporte o apoyo público. Entre los más demandados está el servicio del gimnasio de Eguzki auzoa que con unas instalaciones equipadas ofrece una quincena de cursos además del horario de uso libre.

De lunes a viernes abre de 08.30 a 21.00 horas, y sábados, domingo y festivos de 10.00 a 21.00 horas.

El gimnasio tiene una cuota mensual de 15 euros. En el caso de los cursos se abonan también 14 euros mensuales en los de una hora semanal, y en los de dos horas 28 euros. La llave exige un depósito de 16 euros. Los cursos cortos, por 7 euros. Esta actividad tiene matrícula de 20 euros que se devuelve si se completa entero.

Los lunes y miércoles a las 9.30 horas gimnasia para mayores de 60 años, y a las 19.30 horas spinning, y los martes y jueves gimnasia funcional a las 18.00 horas y spinning a las 19.00 horas. Una sesión semanal: los lunes gimnasia funcional a las 18.30 horas y body tono a las 17.30 horas; los martes spinning a las 9.15 horas; los miércoles estiramientos a las 17.00 horas, y body tono a las 18.30 horas; y esta misma modalidad jueves a las 9.15 horas y el viernes a las 15.30 horas.

De cara al público más joven se desarrollará los viernes un curso de crossfit desde las 16.30 horas y otro de spinning a partir de las 17.30 horas.