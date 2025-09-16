Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La instalación pública del barrio Eguzki está abierta los laborables de 8.30 a 21.00 horas. A.U.

Antzuola

Una quincena de cursos en el gimnasio municipal para mantener el tono físico

El Ayuntamiento lanza una nueva oferta de cursos que ya han abierto la inscripción

Juan Antonio Migura

antzuola.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

La vuelta del gran periodo vacacional es el momento de iniciar los nuevos cursos lo que lleva al consistorio a relanzar la campaña de actividades que cuentan con soporte o apoyo público. Entre los más demandados está el servicio del gimnasio de Eguzki auzoa que con unas instalaciones equipadas ofrece una quincena de cursos además del horario de uso libre.

De lunes a viernes abre de 08.30 a 21.00 horas, y sábados, domingo y festivos de 10.00 a 21.00 horas.

El gimnasio tiene una cuota mensual de 15 euros. En el caso de los cursos se abonan también 14 euros mensuales en los de una hora semanal, y en los de dos horas 28 euros. La llave exige un depósito de 16 euros. Los cursos cortos, por 7 euros. Esta actividad tiene matrícula de 20 euros que se devuelve si se completa entero.

Los lunes y miércoles a las 9.30 horas gimnasia para mayores de 60 años, y a las 19.30 horas spinning, y los martes y jueves gimnasia funcional a las 18.00 horas y spinning a las 19.00 horas. Una sesión semanal: los lunes gimnasia funcional a las 18.30 horas y body tono a las 17.30 horas; los martes spinning a las 9.15 horas; los miércoles estiramientos a las 17.00 horas, y body tono a las 18.30 horas; y esta misma modalidad jueves a las 9.15 horas y el viernes a las 15.30 horas.

De cara al público más joven se desarrollará los viernes un curso de crossfit desde las 16.30 horas y otro de spinning a partir de las 17.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una quincena de cursos en el gimnasio municipal para mantener el tono físico

Una quincena de cursos en el gimnasio municipal para mantener el tono físico