Pleno de victorias del primera regional tras superar al Bergara en el derbi

Juan Antonio Migura antzuola. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Eztala fue escenario del clásico de los derbis entre AKE y BKE con triunfo para los locales en un partido más igualado de lo que apunta un marcador de 2 a 0. El primer tanto al casillero rojillo llegó en el minuto 42 por una desafortunada acción de un bergarés que transformó en propia puerta. El gol que sentenció en el minuto 85 de Haritz Mondragon Basurto.

También con pleno continua la campaña el juvenil preferente que esta jornada venció 2 a 5 al Zarautz y consolida el primer puesto de la tabla. Los goles fueron obra de Unai Eraña Belategui e Iker Etxaniz Zabaleta, en dos ocasiones cada uno, y el quinto salió de las botas de Lander Linzoain Tapia. La próxima jornada visitan al Bergara.