Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antzuola

Pleno de victorias del primera regional tras superar al Bergara en el derbi

Con seis puntos, comparte el liderato del grupo sexto con Urola y Beasain

Juan Antonio Migura

antzuola.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:34

Eztala fue escenario del clásico de los derbis entre AKE y BKE con triunfo para los locales en un partido más igualado de lo que apunta un marcador de 2 a 0. El primer tanto al casillero rojillo llegó en el minuto 42 por una desafortunada acción de un bergarés que transformó en propia puerta. El gol que sentenció en el minuto 85 de Haritz Mondragon Basurto.

También con pleno continua la campaña el juvenil preferente que esta jornada venció 2 a 5 al Zarautz y consolida el primer puesto de la tabla. Los goles fueron obra de Unai Eraña Belategui e Iker Etxaniz Zabaleta, en dos ocasiones cada uno, y el quinto salió de las botas de Lander Linzoain Tapia. La próxima jornada visitan al Bergara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pleno de victorias del primera regional tras superar al Bergara en el derbi