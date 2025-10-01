Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Concentración de los mayores en la Plaza durante la lectura del manifiesto. J. ETXANIZ

Antzuola

Los mayores reivindicaron este miércoles sus derechos con una concentración

El encuentro se desarrolló al mediodía en la Plaza convocados por Landatxope Elkartea y cerraron con la lectura de un manifiesto

Juan Antonio Migura

Antzuola

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:01

El Día Internacional de las personas mayores que se celebraba este miércoles fue el marco elegido por Landatxope Elkartea para convocar una concentración en la Plaza al mediodía, que cerraron con la lectura de una declaración para reivindicar los derechos que asisten al colectivo de los mayores.

Apuntaron que alzan la voz para que se escuchen sus derechos junto al resto de la sociedad. «La edad no nos hace ni mejores ni peores, no queremos ni discriminación ni privilegios, queremos caminar juntos».

Medio centenar de antzuolarras acudieron a la protesta donde denunciaron el edadismo como un práctica discriminatoria que gana presencia. «El edadismos, como el sexismo, el racismo y otros ismos, puede ser utilizado para dividir a la sociedad, para que las dificultades de un sector se achaquen a otros, para buscar culpables allá donde no los hay». Y añadieron su apuesta por romper estas barreras y los estereotipos para alcanzar derechos como el de una vivienda digna a cualquier edad.

La declaración de los mayores se cerró con una mención solidaria de apoyo al pueblo palestino y un denuncia del genocidio que está cometiendo el estado de Israel.

