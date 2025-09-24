Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Galeano, segunda por la izquierda, tras los partidos del domingo en Elgeta. ADOS

Antzuola

Leire Galeano disputa mañana la final del Udara Caixabank en Aoiz

La manista antzuolarra competirá también el 4 de octubre por la txapela del torneo Plazaz Plaza de Ados Pilota

Juan Antonio Migura

Antzuola.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

La pelotari Leire Galeano ha dado todo un recital de regularidad durante este verano para acceder, mañana, junto a la delantera Ainhoa Ruiz de Infantil a la final de la competición Udara Caixabank del cuadro de Ados Pilota. El partido tendrá lugar en el frontón de Aoiz, a partir de las 19.30 horas, frente a Iturriaga y Mujika.

La zaguera antzuolarra sumó el último triunfo del torneo el pasado domingo en la cancha de Elgeta con un apretado marcador de 22 a 21 frente a Oskoz y Orbegozo. Ruiz de Infante y Galeano han ganado todos los encuentros de la liguilla que arrancó el 25 de julio en Puente la Reina.

En el periodo estival ha alternado partidos de este torneo con el campeonato Plazaz Plaza donde también ha logrado alcanzar la final con Iera Agirre en los cuadros alegres. Luchará por alcanzar la segunda txapela el sábado 4 de octubre en Donamaria frente a la bergaresa Maddi Barrocal y Ane Mendiburu.

Conocer el gimnasio

De cara al inicio de los cursos en el gimnasio municipal el Ayuntamiento propone tres jornadas de puertas abiertas para conocer la oferta. Tendrán lugar mañana, el lunes y martes de la próxima semana en horarios de mañana y tarde para body tono, crosffit, spinning, gimnasia funcional y estiramientos. Hay que dar el nombre en el Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Leire Galeano disputa mañana la final del Udara Caixabank en Aoiz

Leire Galeano disputa mañana la final del Udara Caixabank en Aoiz