Leire Galeano disputa mañana la final del Udara Caixabank en Aoiz

Juan Antonio Migura Antzuola. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

La pelotari Leire Galeano ha dado todo un recital de regularidad durante este verano para acceder, mañana, junto a la delantera Ainhoa Ruiz de Infantil a la final de la competición Udara Caixabank del cuadro de Ados Pilota. El partido tendrá lugar en el frontón de Aoiz, a partir de las 19.30 horas, frente a Iturriaga y Mujika.

La zaguera antzuolarra sumó el último triunfo del torneo el pasado domingo en la cancha de Elgeta con un apretado marcador de 22 a 21 frente a Oskoz y Orbegozo. Ruiz de Infante y Galeano han ganado todos los encuentros de la liguilla que arrancó el 25 de julio en Puente la Reina.

En el periodo estival ha alternado partidos de este torneo con el campeonato Plazaz Plaza donde también ha logrado alcanzar la final con Iera Agirre en los cuadros alegres. Luchará por alcanzar la segunda txapela el sábado 4 de octubre en Donamaria frente a la bergaresa Maddi Barrocal y Ane Mendiburu.

Conocer el gimnasio

De cara al inicio de los cursos en el gimnasio municipal el Ayuntamiento propone tres jornadas de puertas abiertas para conocer la oferta. Tendrán lugar mañana, el lunes y martes de la próxima semana en horarios de mañana y tarde para body tono, crosffit, spinning, gimnasia funcional y estiramientos. Hay que dar el nombre en el Ayuntamiento.