Inscripción a Gabon Azoka para artesanos, productores y particulares

Gabon Azoka es un encuentro que se ha afianzado en la programación de estas fechas y llegará el día 24 montar sus puestos, de 11.30 a 14.30 horas, en Zurrategi.

Para tomar parte como vendedor es necesaria la inscripción para que el Ayuntamiento haga la previsión de mesas a utilizar según el número de puestos. Los interesados tienen de plazo hasta el próximo viernes, inclusive, para apuntarse en el propio Ayuntamiento o a través del correo udala@antzuola.eus.

La propuesta está abierta a a artesanos y creadores locales, productores de dista índole y a los y las antzuolarras dispuestas en poner a la venta objetos de segunda mano. Además contará con la animación desde las 11.00 horas de los niños y niñas que cantan a Olentzero por las calles.