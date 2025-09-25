Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El frontón municipal, escenario de entranamientos y competición.

Antzuola

Etxaniz y Balerdi cierran esta tarde la jornada de pelota

Olalde Pilota Elkartea programa el cartel con dos partidos a partir de las 19.00 en la cancha municipal

Juan Antonio Migura

antzuola.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

El frontón acoge esta tarde encuentros oficiales de pelota a partir de las 19.00 con los encuentros que medirán a los locales Auritz Iturbe y Hegoia Aranburu ante una pareja del club Behar Zana, de Billabona, y en sénior el mahonero Ander Etxaniz junto al local Manex Balerdi frente a Tolosa. Los enfrentamiento de los pelotaris de Olalde abren la competición en casa, junto al partido femenino jugado ayer noche. El club afronta la nueva campaña con una reforzada estructura de 41 manistas.

Cuentan con 11 federados con cadetes y juveniles masculinos, pelotaris femeninas en la categoría de mayores, y el plantel de sénior masculino que junto a los antzuolarras Aitor Mendizabal, Manex Balerdi y Eneko Sagastume ha sumado al soraluzetarra Aitor Atxotegi y el bergarés Ander Etxaniz.

En la base la escuela de pelota dispone ya de 30 niños y niñas de entre 8 a 13 años, y espera incrementar la cifra con la inscripción que está abierta este mes.

Olalde Pilota Elkartea tiene integrada la junta con padres y madres de jugadores que también colaboran, en algunos casos, como monitores y entrenadores, además de los técnicos más cualificados Manex Balerdi y Xabier Jauregi. A nivel organizativo, el club participa en las competiciones escolares, el Campeonato de Gipuzkoa, Gabon Kopa de Debagoiena, torneo San Isidro femenino, Atzeko Txapelketa, el campeonato local de Olalde y los festivales de fiestas.

Entre los objetivos está la posibilidad de regresar esta año al Interpueblos de Gipuzkoa «una idea que estamos valorando».

