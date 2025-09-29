Decimoséptima plaza de Ibai Larrea en el mundial de carreras de montaña

J. A. M. antzuola. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Un decimoséptimo puesto individual y quinto por equipos con la selección española son los resultados que ha sumado Ibai Larrea este fin de semana en el Campeonato de Mundo de Montaña y Trail Running celebrado desde el pasado jueves en el municipio oscense de Canfranc.

Larrea cubrió un recorrido sobre un circuito que sumaba 14 kilómetros y un desnivel positivo de 775 metros en la modalidad denominada clásica.

Después de un inicio conservador ha logrado estar en la zona alta de la prueba y ha superado un bajón de rendimiento a media competición, según ha señalado. Llegó a meta con un tiempo de con 1h:06:19. El primer clasificado el keniano Ombogo Kiriago en 1h:02:30. Larrea fue el segundo atleta de la selección por detrás de Alex García, decimoquinto, en 1h:05:51. Tercero fue Iu Net en el puesto 35 con 1h:09:22, y cuarto Jan Torrella (58º) con 1h:11:48. De los 142 corredores que tomaron la salida junto a la monumental estación de Canfranc 136 alcanzaron la meta en el mismo punto.

La suma de puntos de los tres primeros dio la quinta posición por equipos por detrás de Kenya, Uganda. Italia y EE.UU.

Por otro lado, Aimar Larrea se impuso en la XVII Olazagutia-Urbasa completando el recorrido de 16,46 kilómetros (890 m. positivos) con un tiempo de 1h22:03.

Mañana concentración

Convocados por la asociación de jubilados y pensionistas Landatxope, mañana, se desarrollará una concentración en la Plaza, a partir de las 12.00 horas, con motivo de la celebración el primero de octubre del Día Internacional de la Personas Mayores.