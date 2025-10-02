Bando municipal sobre el manejo de los perros calificados de peligrosos

J.A.M. antzuola. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha difundido un bando sobre el manejo por los propietarios de los perros peligrosos. Como destaca el consistorio la legislación apunta que «deberán llevar a los perros con bozal, asó como con una cadena o correa resistente no extensible de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia».

Apunta el Ayuntamiento que en caso de observar el incumplimiento de la norma «se ponga en conocimiento inmediato de la alguacil y en el caso de estar fuera de las horas de trabajo, a la Ertzaintza. Si se dispone de pruebas es importante que se faciliten al Ayuntamiento», y añaden en la notificación los teléfonos del Ayuntamiento 943 76 62 46 y de la base de Ertzaintza en Bergara el 943 53 47 20.