Argitzen presenta el martes en Olaran el proceso de reflexión sobre el futuro energético

J. A. M.

antzuola.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19

La iniciativa Argitzen para consensuar la transición energética en Debagoiena es un proceso participativo que exige de la colaboración ciudadana. Para acercar el proceso y aclarar sus posibles dudas, en el martes se desarrollará en Olaran Etxea un encuentro desde las 18.00 horas. Acudirán los agentes de la localidad y representación del grupo motor. Estos días personas elegidas por sorteo han recibido la invitación para participar en la asamblea ciudadana del proceso Argitzen.

La iniciativa social reunirá a 50 personas de la comarca que completen una serie de recomendaciones para reducir el consumo energético y el desarrollo de las energías renovables. Desarrollarán cinco sesiones de trabajo a partir de la cita inicial del 18 de octubre. Y seguirán el 25 de octubre y 8, 22 y 29 de noviembre.

