Antzuola

Antzuola despide hoy a Paco Legorburu, primer alcalde de la democracia

J. A. M.

Antzuola.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

El alcalde que abrió el periodo democrático tras el franquismo Paco Legorburu Gabilondo ha fallecido a los 92 años.

Accedió al cargo el 19 de abril de 1979 y permaneció al frente del consistorio una única legislatura hasta 1983 como primera autoridad. Fue elegido por la lista de EAJ-PNV. Como apuntó en una entrevista tenía claro que sólo asumiría un mandato porque en aquel periodo los alcaldes no estaban liberados y trabajaba en Goizper S. Coop.

Desde 1959, como uno de sus fundadores, su actividad laboral estuvo centrada en Goizper de la que asumió durante muchos años la máxima responsabilidad directiva de la cooperativa.

El funeral tendrá lugar esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Piedad.

