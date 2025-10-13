Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presión sobre la meta de los oñatiarras fue una constante. MARINA

Antzuola

El AKE sigue invicto tras firmar una goleada ante el Aloña Mendi

En cuatro partidos suman 18 tantos y únicamente han encajado dos tras el 6 a 0 de este sábado en Eztala

Juan Antonio Migura

antzuola.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

El equipo de primera regional ha iniciado el campeonato a lo campeón, como volvió a demostrar este sábado en Eztala con un 6 a 0 frente al Aloña Mendi. Los locales comparten el primer puesto con el Urola con 12 puntos y la condición de imbatidos

En la última jornada la avalancha goleadora frente a los oñatiarras llegó en el segundo periodo. En la primera parte un único tanto de Mikel Jauregi Anduaga en el minuto 19 para ir a vestuarios con ventaja. Tras el descanso Josu Bouzon Mora abría el recital en el 50 y en el tramo final cuatro goles más. Iker Gardoki Larrea (m.80), Juan Nahuel Gimenez Mauro (m.86) y un doblete de Oier Aranburu Balestena (m.87 y 93).

Los juveniles también

El domingo en el mismo escenario el juvenil preferente siguió con su marcha triunfal con un 5 a 2 frente al San Marcial. Son líderes con 10 puntos sin ser aún superados en el terreno de juego y comparten puesto con el Tolosa. El primer gol fue obra de Unai Eraña Belategui en el minuto 41, del segundo al cuarto fueron firmados por Iker Etxaniz Zabaleta (m. 55, 62 y 70), y cerró la cuenta Alex Reifs Martinez en el minuto 91.

El primera cadete masculino venció 2 a 4 en Lazkao, y el femenino de la misma categoría perdía 2 a 1 en Arrasate.

