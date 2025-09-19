Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antzuola

AKE debuta hoy en Lazkao con la mirada puesta en el ascenso a Preferente

J.A.M.

antzuola.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

El conjunto de la primera regional abre la campaña de liga, hoy, a partir de las 16.00 horas en el campo de Arizti en Lazkao con la ilusiones puestas en alcanzar el objetivo máximo de acceder a la categoría Preferente.

Por delante una fase de grupos, están integrados en el sexto junto con otros siete equipos con varios de la comarca, donde intentarán estar entre los mejores para acceder a la fase de campeones que daría paso a la mejora de categoría.

El AKE de 2025-2026 es un equipo joven e ilusionado que estrena un cuadro técnico local liderado por Unai Murgiondo que cuenta con la colaboración de Kepa Etxaniz e Ion Madariaga.

El primer encuentro en Eztala del próximo fin de semana presenta un atractivo derbi ante el Bergara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco AKE debuta hoy en Lazkao con la mirada puesta en el ascenso a Preferente