AKE debuta hoy en Lazkao con la mirada puesta en el ascenso a Preferente

J.A.M. antzuola. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El conjunto de la primera regional abre la campaña de liga, hoy, a partir de las 16.00 horas en el campo de Arizti en Lazkao con la ilusiones puestas en alcanzar el objetivo máximo de acceder a la categoría Preferente.

Por delante una fase de grupos, están integrados en el sexto junto con otros siete equipos con varios de la comarca, donde intentarán estar entre los mejores para acceder a la fase de campeones que daría paso a la mejora de categoría.

El AKE de 2025-2026 es un equipo joven e ilusionado que estrena un cuadro técnico local liderado por Unai Murgiondo que cuenta con la colaboración de Kepa Etxaniz e Ion Madariaga.

El primer encuentro en Eztala del próximo fin de semana presenta un atractivo derbi ante el Bergara.