Larrea en el centro del podio este domingo en Legazpi. LIMIA

Antzuola

Aimar Larrea se impuso el domingo en la Korosti Trail de Legazpi

C. L.

Antzuola.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Legazpi vivió el domingo otra exitosa carrera de montaña Korosti Trail. La segunda edición repitió el gran nivel de la primera, consolidando su reinado tal y cómo se proponía su joven grupo de organizadores.

El antzuolarra Aimar Larrea se impuso en la carrera corta de 13,5 kilómetros, seguido de Mattin Odriozola (Oiartzun) en segundo lugar y Aner Arozena (Zumarraga) en tercer lugar dentro de la categoría masculina. Maite Etxezarreta (Azpeitia) fue la ganadora de la categoría femenina, seguida de Eider Zubeldia (Amezketa) en segundo puesto e Irune Lertxundi (Orio) en tercer puesto.

La carrera larga, de 23,4 kilómetros, tuvo como vendedor a Imanol Inza (Zumarraga) en la categoría masculina, seguido de Xabier Lete (Oñati) en segundo lugar e Ibai Urrutia (Gernika-Lumo) en tercer lugar. Sarah Ugarte (Tolosa) fue la vendedora de la categoría femenina, seguida de Adirane Peñagarikano (Urretxu) en el segundo puesto del podio y Ainhoa Intxausti (Segura) en el tercero. Los primeros locales en la carrera larga fueron Garikoitz Nuñez y Olatz Errazkin y en la carrera corta Jon Idigoras y Sara Juez.

Junto a ello, se repartieron otros tantos premios especiales por gentileza de patrocinadores y colaboradores locales y los trofeos de la Goierri Kopa Trail, habiendo sido la legazpiarra su última prueba puntuable. Dentro de la misma, dos corredores de Urola Garaia hicieron podio, el legazpiarra Garikoitz Nuñez y la urretxuarra Adirane Peñagarikano lograron alzarse segundos de las categorías masculina y femenina de las pruebas largas. La cita deportiva volvió a estar acompañada de un magnífico ambiente festivo con hinchables, talogilles y diferentes puestos en la plaza. Junto a ello, el sábado de víspera hubo espectaculares talleres y exhibiciones de equilibrio.

