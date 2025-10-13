Aimar Larrea se impuso el domingo en la Korosti Trail de Legazpi

C. L. Antzuola. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Legazpi vivió el domingo otra exitosa carrera de montaña Korosti Trail. La segunda edición repitió el gran nivel de la primera, consolidando su reinado tal y cómo se proponía su joven grupo de organizadores.

El antzuolarra Aimar Larrea se impuso en la carrera corta de 13,5 kilómetros, seguido de Mattin Odriozola (Oiartzun) en segundo lugar y Aner Arozena (Zumarraga) en tercer lugar dentro de la categoría masculina. Maite Etxezarreta (Azpeitia) fue la ganadora de la categoría femenina, seguida de Eider Zubeldia (Amezketa) en segundo puesto e Irune Lertxundi (Orio) en tercer puesto.

La carrera larga, de 23,4 kilómetros, tuvo como vendedor a Imanol Inza (Zumarraga) en la categoría masculina, seguido de Xabier Lete (Oñati) en segundo lugar e Ibai Urrutia (Gernika-Lumo) en tercer lugar. Sarah Ugarte (Tolosa) fue la vendedora de la categoría femenina, seguida de Adirane Peñagarikano (Urretxu) en el segundo puesto del podio y Ainhoa Intxausti (Segura) en el tercero. Los primeros locales en la carrera larga fueron Garikoitz Nuñez y Olatz Errazkin y en la carrera corta Jon Idigoras y Sara Juez.

Junto a ello, se repartieron otros tantos premios especiales por gentileza de patrocinadores y colaboradores locales y los trofeos de la Goierri Kopa Trail, habiendo sido la legazpiarra su última prueba puntuable. Dentro de la misma, dos corredores de Urola Garaia hicieron podio, el legazpiarra Garikoitz Nuñez y la urretxuarra Adirane Peñagarikano lograron alzarse segundos de las categorías masculina y femenina de las pruebas largas. La cita deportiva volvió a estar acompañada de un magnífico ambiente festivo con hinchables, talogilles y diferentes puestos en la plaza. Junto a ello, el sábado de víspera hubo espectaculares talleres y exhibiciones de equilibrio.