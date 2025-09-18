Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antzuola

Ahierra Eguna cruza la frontera el próximo 18 de octubre con la 41ª edición

J.A.M.

antzuola.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13

El encuentro anual entre los municipios de Aiherra y Antzuola que alternan la celebración a un lado y otro de la frontera se desarrollará este 2025 en la localidad de Behenafarroa el sábado 18 de octubre. Con el programa por definir al detalle desde el Ayuntamiento ya han anunciado que se organizará un autobús para las personas interesadas en trasladarse hasta el hermanamiento.

Esta 41ª edición adelanta el festejo una fecha tras el acuerdo alcanzado el año pasado por los dos consistorios de declarar el 19 de octubre como fecha oficial de la fiesta. Este acuerdo adoptado en 2024, tras el protocolario encuentro de las primeras autoridades renovó el convenio de colaboración que fructifica en un mejor conocimiento de las comunidades, proyectos conjuntos e intercambios.

