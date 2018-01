Santano anuncia que dará por roto el pacto en Irun si dimiten las otras dos delegadas del PNV Santano tras una rueda de prensa. / De la Hera Asegura que el problema no es con ellas ni con el PNV, «sólo con el trabajo del delegado de Urbanismo» y su «mala gestión, al margen de los informes técnicos y la legalidad urbanística» IÑIGO MORONDO Jueves, 25 enero 2018, 12:42

El alcalde de Irun, José Antonio Santano, ha comparecido este jueves para dar cuenta de los acuerdos que ayer adoptó la Junta de Gobierno Local, en la que no participaron las dos concejalas de EAJ-PNV que se incorporaron al gobierno municipal a raíz del pacto entre socialistas y jeltzales. “No participaron, pero podían haberlo hecho, porque en este momento aún no han presentado su dimisión y forman parte del Gobierno. Yo no he roto el pacto de gobierno”. Sólo si ellas dimiten de esas responsabilidades dará el alcalde por roto ese acuerdo. Santano afirmó que ambas han hecho “un buen trabajo” y que no tiene problema alguno “con ellas, con el pacto ni con el PNV. El único problema se ha producido en el ámbito urbanístico”. Insistió en que su “pérdida de confianza” en el delegado se debe a “una mala gestión, falta de transparencia y trabajo al margen de los informes técnicos y la legalidad urbanística. En cualquier sitio eso sería considerado muy grave. Aquí, hay gente que considera que es una crisis política, pero yo no lo llamo así. En Irun las cosas no funcionan así, se sea del PNV o del partido que se sea. Yo no he mirado eso”. La forma de trabajar el urbanismo local “para mí, es una seña de identidad. Que nadie pueda hacer insinuaciones porque falten luz y taquígrafos; en materia de urbanismo es peligroso. Esas críticas han venido de los grupos de la oposición. Ahora ya sé que a cada uno le toca decir lo que le toca, pero las han venido haciendo y eso afecta al crédito del Ayuntamiento de Irun”.

Reconoció que Korrokoitz no ha sido el único problema. “Siempre hay una última gota que colma el vaso y considera uno la más grave. Pero es evidente que no ha sido el único problema”. Aceptó que “todo el mundo intenta hacer las cosas lo mejor posible, pero hay gente que las hace francamente mal y cuando eso ocurre, a un alcalde le toca poner orden. Primero hablando, pero si se persevera, se insiste y hay una huida hacia adelante y si queremos que la transparencia y la legalidad prevalezcan en nuestro urbanismo, hay que tomar decisiones. Creo que la decisión que he tomado es la que hubiera tomado también cualquier ciudadano de Irun con los datos que tengo yo en la mano”.

Se espera que a lo largo de la mañana se puedan producir las dimisiones de las dos ediles jeltzales que aún forman parte del Gobierno municipal, Lourdes Larraza y Josune Gómez.