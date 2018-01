El PNV da por roto el pacto de gobierno en Irun al sentirse «expulsado» por Santano 01:02 Miguel Ángel Páez, José Antonio Santano y Xabier Iridoy. / De la Hera El partido cree que «Irun no se merece a Santano» porque «antepone sus intereses personales por encima de los de la ciudad» IRUN. DV Miércoles, 24 enero 2018, 15:09

El grupo muncipal de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Irun y el presidente de la Junta Local del Partido, Lander Ugartemendia, han comparecido este miércoles para valorar la decisión del alcalde, el socialista José Antonio Santano, de cesar en sus funciones como delegado de Urbanismo al portavoz nacionalista, Xabier Iridoy. Ugartemendia ha afirmado que “cesando a Iridoy, Santano expulsa a todo el PNV del Gobierno municipal.Santano ha puesto su interés personal y electoral por encima de los intereses de Irun y los irundarras. Perjudica a la ciudadanía y ha demostrado muy poca capacidad de hacer política; sólo mira su propio beneficio personal”.

Para Ugartemendia “la política es diálogo, es negociación, es acuerdos entre diferentes y es mantener la palabra. Factores que Santano no ha cumplido ni respetado en ningún momento durante estos dos años. Irun no se merece un alcalde que no sabe compartir liderazgo ni trabajo en común y sólo mira por él. Irun no se merece a Santano”. Valoró que “la inestabilidad que ha generado Santano perjudica gravemente el desarrollo de proyectos que la ciudadanía irundarra necesita”. Aseguró que tanto Iridoy como el resto de ediles jeltzales “son personas honestas y trabajadoras que han dedicado un gran esfuerzo a desatascar proyectos que Santano ha sido incapaz de desarrollar durante décadas”. También ha señalado que considera que “el Partido Socialista ha incumplido el acuerdo marco con el PNV y que tendrá que responder cómo se coloca ante eso”, incidiendo en que en el caso del PNV “la comunicación y la sintonía entre las distintas instancias es total” y que no corresponde al partido en Irun interpretar si esto tendrá consecuencias fuera de la ciudad.

El presidente del PNV local ha mostrado todo su apoyo a Iridoy antes de cederle la palabra para repasar lo ocurrido. El portavoz ha asegurado que “es público que desde el principio este acuerdo de gobierno no fue fácil” y que los desencuentros “en relación con la comunicación de los avances de proyectos que gestionaba EAJ-PNV” se tensionaron aún más después de que “el alcalde filtrara a un medio de comunicación” una alternativa para el traslado de unas instalaciones deportivas en la ciudad. El culmen ha sido el acuerdo que anunció Iridoy para el ámbito Korrokoitz y que el edil ha vuelto a defender porque “cumple estrictamente con lo que marca el Plan General” e incorpora “los aspectos claves de la ordenación del ámbito y que sin duda se plasmarán en los informes de los técnicos municipales, que han trabajado durante meses, dando por válida esa ordenación”.

Ha acusado al alcalde de “falta de palabra” e “incumplimiento de compromisos adquiridos” para concluir que “Santano ha sido quien ha incumplido el pacto de gobierno y ha expulsado a EAJ-PNV”. Preguntado si consideraba que Santano había en puesto en duda su honestidad, Iridoy ha asegurado que lo único que sabe, “por los medios de comunicación, es que tiene una desconfianza en mi trabajo”.

Tanto el portavoz como el presidente local han insistido en que se consideran “expulsados”, pero han matizado que tienen que “consultar con los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento” el procedimiento para que los otros dos concejales con delegaciones de gobierno cesen esas funciones. En cualquier caso, Iridoy se ha comprometido a trabajar “al servicio de Irun y los irundarras como lo veníamos haciéndo” y Ugartemendia ha anunciado que “hablaremos con todos, siempre a favor de Irun y de los irundarras”.

Caso aislado

Tanto el portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, el jeltzale Imanol Lasa, como la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, han asegurado que las discrepancias entre los dos partidos son cosa de la ciudad de Irun.

Según Lasa, "Se trata de una crisis localizada en uno de los 89 ayuntamientos que tiene este territorio", ha señalado Lasa, quien ha reiterado su firme apuesta por la "estabilidad" institucional en el ámbito municipal y foral de Gipuzkoa.

Lasa ha asegurado que "Irun es un municipio muy importante" para la Diputación y que las relaciones de esta institución tanto con el alcalde, José Antonio Santano, como con el portavoz municipal del PNV, Xabier Iridoy, "han sido magníficas".

Por su parte Idoia Mendia ha considerado que lo sucedido en este municipio "se queda en Irun" y quien "mejor lo puede explicar es el alcalde", el socialista José Antonio Santano.