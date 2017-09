EH Bildu abandona la ponencia de Autogobierno en solidaridad con Cataluña Pello Urizar y Unai Urruzuno suspenden su actividad parlamentaria en protesta por las detenciones producidas esta mañana SILVIA CANTERA Miércoles, 20 septiembre 2017, 11:03

Los parlamentarios de EH Bildu han abandonado la ponencia de Autogobierno de este miércoles en protesta por las detenciones y el registro a las sedes de la Generalitat producidas esta mañana. Unai Urruzuno y Pello Urizar han dejado la sala en la que se desarrolla el foro tras pedir que el Parlamento suspendiera su actividad. Los otros cuatro grupos han rechazado la propuesta y entonces los representantes abertzales han anunciado que no iban a participar en la última sesión de la ponencia con expertas invitadas, que ha seguido adelante.

«Se ha producido una acción armada contra la voluntad del pueblo», ha denunciado Pello Urizar justo antes de anunciar que iban a abandonar la ponencia pese a sentir «respeto absoluto» por ella y por las expertas que han acudido como invitadas, Yayo Herrero y Adela Asua. Sin embargo, EH Bildu cree que la Camara vitoriana no tenía que seguir con su actividad normal. De hecho, previamente habían solicitado detener su funcionamiento, algo a lo que se han opuesto todos los parlamentarios presentes.

El portavoz jeltzale Joseba Egibar ha indicado que entiende la reclamación, pero que no pararía la ponencia por la presencia de las dos invitadas. El PNV ha pedido continuar con la actividad, al menos hasta que se reuniera la junta de portavoces para tomar una decisión al respecto. Lander Martínez de Elkarrekin Podemos, «sin quitarle importancia» a lo sucedido en Cataluña, también ha solicitado seguir con el foro. El socialista José Antonio Pastor ha reconocido sentirse sorprendido por «la preocupación de la supresión del estatuto de autonomía» y ha explicado que ya habrá posibilidad de debatir sobre el tema en otros escenarios como el pleno de política general que se celebrará mañana. Por último, el popular Antón Damborenea ha asegurado que su grupo no comprende «cuál es la gravedad de que se aplique la ley en Cataluña. Lo grave es que los nacionalistas han suspendido el Parlamento de Cataluña, que está cerrado y no ejerce», ha añadido.