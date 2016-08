Las autoridades sitúan la reapertura de los colegios como prioridad tras el terremoto de Italia

Los cerca de 2.500 damnificados por el terremoto que ha devastado localidades enteras del centro de Italia instan a las autoridades para que se organice la vuelta al colegio de los niños y piden casas de madera prefabricadas para vivir mientras se reconstruyan sus pueblos.

"Hay que pensar antes que nada en los colegios. El año escolar comienza dentro de 15 días, si los niños se van a la ciudad a estudiar, también se irán sus padres con ellos y no volverán y así el pueblo desaparecerá", ha afirmado al canal Skytg24 Alesandro Petrucci, el alcalde de Arquata del Tronto, municipio con cerca un millar de habitantes y que ha quedado completamente destruido.

Petrucci ha confesado su preocupación porque entre los cerca de 400 evacuados que duermen en las tiendas instaladas por la Protección Civil "ya no hay niños". "He preguntado dónde están los niños y me han dicho que se los han llevado a sitios seguros, pero me han asegurado sus padres que volverán para el inicio del colegio", ha agregado el regidor de esta localidad en la que se han producido 49 de los 290 muertos hasta ahora registrados.

Las víctimas mortales aumentan a 283 Las víctimas mortales del terremoto de 6 de magnitud en la escala Richter que sacudió el pasado miércoles el centro de Italia han aumentado a 283, tras el hallazgo de dos cuerpos más bajo los escombros de un hotel en la localidad de Amatrice, la más afectada. El portavoz de los bomberos, Luca Cari, ha confirmado el hallazgo de otros dos fallecidos bajo los escombros del Hotel Roma, situado en el centro de Amatrice y ha aclarado que "la búsqueda aún no ha terminado". Con estas dos víctimas mortales son ya 223 las registradas solo en Amatrice, mientras que Accuoli, la otra localidad de la región de Lazio más golpeada, se mantiene el balance en once fallecidos. Por otra parte, en Arquata del Tronto y Pescara del Tronto, en Las Marcas, el balance es de 49 fallecidos.

El alcalde de Arquata también ha explicado que sus conciudadanos le han pedido las casas de madera prefabricadas utilizadas en ocasión de otros terremotos y "no ser alojados en otro tipo de instalaciones como solución a las tiendas de campaña porque el invierno se acerca y aquí nieva y hace mucho frío". Petrucci ha apuntado que la gente se quiere quedar en los aledaños de su pueblo en espera de los "cuatro o cinco años que dicen durará la reconstrucción" para poder seguir con sus actividades ya que muchos viven de la agricultura y ganadería.

700 casas prefabricadas

La prioridad para el alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, es también que el 15 de septiembre pueda empezar el colegio y ha adelantado que el miércoles le pedirá al ministro de Educación, Stefania Giannini, "que se garantice que los niños puedan volver a la escuela". Pirozzi ha asegurado que se le ha prometido el envío inmediato de los llamados MUSP, módulos de uso provisional escolar.

Los alcaldes de la zona afectada por el terremoto de magnitud 6 en la escala Richter de las 3.36 horas (1.36 GMT) del 24 de agosto han pedido que se utilice el modelo aplicado en la localidad de Onna y en otros municipios de la región de Los Abruzos destruidos en el terremoto del 6 de abril de 2009. Se trata de casas de madera prefabricadas de diferentes medidas -40, 60 y 80 metros cuadrados- para satisfacer las exigencias de los núcleos familiares y que tardan cerca 20 días en ser instaladas y dotadas de todo lo necesario.

El diario 'Il Corriere della Sera' indica que, según una primera estimación, se necesitarán cerca de 700 de estas casas, para los 2.500 evacuados, por un total de 35 millones de euros. Mientras tanto se tendrá que estudiar qué hacer con estas personas ya que no podrán pasar los próximos meses en las tiendas de campaña pues en esta zona el invierno es muy duro.