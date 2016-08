Italia entierra a las víctimas del terremoto

El presidente de la República, Sergio Mattarella, y el primer ministro, Matteo Renzi, junto con otras autoridades del estado italiano, han asistido este sábado en Ascioli Piceno, capital de Las Marcas, al funeral solemne de 35 de las víctimas del terremoto del miércoles en el centro de Italia.

Coincidiendo con el responso, Protección Civil ha anunciado que el balance de fallecidos se eleva ya a 291, de los que 230 perdieron la vida en Amatrice, la localidad más golpeada y más próxima al epicentro, 11 fallecieron en Accuoli y otras 50 murieron en Arquata del Tronto.

La ceremonia, celebrada en un pabellón deportivo, ha estado oficiada por el obispo Giovanni D'Ercole, quien ha tenido palabras de recuerdo para los fallecidos en Amatrice y Accuoli, en la región de Lazio.

"Queridos amigos, en estos días hemos sufrido, esperado y llorado juntos. Ahora ha llegado el momento de la esperanza. Muchos me han dicho '¿ahora qué se hace?' Cuántas veces lo he escuchado decir. Es una pregunta sin respuesta hoy. La respuesta es quizá el silencio, y la paz y para mí la oración", ha afirmado el obispo.

Monseñor D'Ercole ha animado a los familiares de los fallecidos, presentes junto a los féretros de 35 de las 49 víctimas mortales en Arquata y Pescaro del Tronto, a "no perder el valor, porque solo con valor podremos reconstruir nuestras casas y nuestras iglesias y volver a dar vida a nuestras comunidades".

«No os dejaremos solos»

Al término de la ceremonia, durante la que se han leído uno a uno los nombres de los fallecidos, Mattarella se ha dirigido a saludar a los familiares. En un momento dado, uno de ellos, un joven, le ha espetado: "Presidente, no nos abandonéis. Se lo ruego, no nos dejéis solos", según informa Adnkronos.

Ante esta petición, el presidente de la República, que previamente ha visitado Amatrice, ha respondido: "no, estad tranquilos, no os abandonaremos", tras lo cual, ha conversado unos minutos con el joven, tratando de confortarle.

Posteriormente, Mattarella se ha desplazado al hospital de Ascoli, donde están ingresados algunos de los heridos del terremoto, entre ellas Giorgia, una niña que hoy cumple 4 años y a la que salvó su hermana que le hizo de escudo, informa 'La Repubblica'.

Por su parte, Renzi ha conversado con algunos alcaldes de la zona a los que ha asegurado que el Gobierno "está y estará siempre". El primer ministro se ha mostrado especialmente preocupado por la situación "psicológica de las comunidades". A su salida, ha respondido a un ciudadano que se le ha acercado que "es fundamental que vuelvan a funcionar todas las escuelas" de las zonas afectadas.

El primer ministro ha hablado con algunos de los afectados y les ha preguntado "qué es mejor" para ellos porque, les ha dicho, "no podemos decidir todo nosotros desde Roma". "Tenéis que ser vosotros quienes nos digáis si queréis seguir en vuestras tierras, qué es lo importante para vosotros", ha añadido, en referencia a la reconstrucción de las zonas afectadas. En el caso concreto de Pescara del Tronto, ha añadido, "creo que será imposible reconstruir, he estado allí y está todo destruido" pero en Arquata "podemos trabajar". Además, ha prometido volver "sin cámaras". "No os dejaremos solos", les ha asegurado.

Donaciones

Entretanto, Protección Civil de Las Marcas ha anunciado que da por terminada "la fase de primera emergencia" y ahora deben comenzar la fase de recuperación de las viviendas de las personas desalojadas.

Por otra parte, el organismo ha informado de que se han recogido ya más de 6 millones de euros a través de las donaciones hechas por los italianos con sus mensajes SMS al número 45500 para ayudar a los damnificados.