Las instituciones trabajan en salvar la operatividad del aeropuerto a pesar del recorte de la pista

Las instituciones vascas y guipuzcoanas se han conjurado para que el aeropuerto de Hondarribia pierda el mínimo de operatividad. Después de la adjudicación de las obras del recorte de la pista y viendo que AENA sigue adelante con su hoja de ruta de reducir 150 metros cada extremo con el objetivo cumplir la normativa de seguridad europea, este próximo viernes el consejo de Ortzibia -Sociedad Promotora del Aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián- estudiará una propuesta técnica para que el aeródromo siga al menos manteniendo las conexiones actuales con Madrid y Barcelona.

La adjudicación de las obras del recorte de la pista se realizó la pasada semana. Ya no hay marcha atrás. Tal y como adelantó este periódico, los trabajos salieron a licitación en agosto del año pasado por 638.886 euros.

Al concurso se presentaron ocho ofertas, de la que finalmente ha salido vencedora Etralux por un presupuesto base de 458.000 euros. Así, los trabajos comenzarán en semanas y se prolongarán durante seis meses, por lo que se espera que estén listos para el próximo mes de agosto, siempre y cuando se mantenga el cronograma previsto. Una vez terminada la obra, la pista quedará recortada unos 150 metros por cada extremo, por lo que la plataforma pasará de tener 1.754 metros de longitud actuales a 1.427, por lo que al final se quitan 327 metros, debido a la forma no regular de la superficie.

Ante esta realidad, las instituciones vascas se resignan al recorte de la pista, a pesar de que en un principio propusieron sin éxito otras alternativas que pudieran esquivar la reducción de las dimensiones. Ahora, según aseguran fuentes del Gobierno Vasco, el consejo de Ortzibia analizará propuestas técnicas para mantener la máxima operatividad posible de la infraestructura guipuzcoana. Propuestas que inmediatamente serán trasladadas a AENA para que las tome en consideración. Para ello, durante los últimos meses, los técnicos de Ortzibia han trabajado en analizar las penalizaciones de carga que sufrirán algunos modelos de avión por el recorte de la pista. Así, sobre la mesa estarán los resultados de las simulaciones que han realizado con distintos factores, entre ellos el de la rentabilidad para las compañías.

Desde el Gobierno Vasco explican que, a pesar del recorte, según la flexibilidad con la que se interprete la normativa y las limitaciones, se podría salvar más o menos operatividad del aeródromo. El noviembre pasado, AENA ya aseguró que estudiaba una fórmula que podría permitir mantener cierta operatividad o, por lo menos, no perder tanta. Según explicaron fuentes del gestor aeroportuario, «el pavimento actual de la pista, de prestaciones superiores a pavimentos habituales, podría ofrecer unas prestaciones para el frenado de las aeronaves que garantizaría el mantenimiento de la operatividad».

De entrada, recorte de la pista provocará que el aeropuerto pierda un 16% de la operatividad con la que cuenta en la actualidad. EL CRJ-200 de Air Nostrum -con 50 plazas- que realiza el enlace entre Madrid y Hondarribia no podrá utilizar la infraestructura. Mientras que el Airbus 319 de Vueling con 150 plazas podrá seguir operando pero con «limitaciones de carga por lo que tendrá que recortar el número de pasajeros», han asegurado en más de una ocasión los técnicos de AENA. La compañía ya ha explicado que si se materializa el recorte podrá abandonar su ruta. Sin embargo, el ATR-72, que supone el 60% de operatividad, no tendrá que soportar limitación alguna.

Eso sí, a pesar de que en un primer momento desde AENA abrieron la puerta a una posible ampliación de la pista, siempre y cuando contara con el visto bueno de todas las instituciones, Ortzibia no se plantea esta posibilidad. Según explican fuentes de la sociedad promotora, no existe el consenso suficiente en torno a este tema y no tienen previsto abordarlo en la reunión que mantendrán el próximo viernes.

En una respuesta del Gobierno central a una pregunta reciente realizada por el diputado socialista Odón Elorza sobre una hipotética ampliación de la pista, AENA explica que «está en total disposición para colaborar con todas las instituciones». Pero subraya que «si finalmente fuese necesario acometer una ampliación de la pista, las características finales dependerán de los acuerdos a que se lleguen con las citadas instituciones, así como las limitaciones y condicionamientos medioambientales». Por último, también confirma que el pasado mes de noviembre se creó un Comité Técnico, junto a las instituciones vascas para «el estudio de todas las alternativas posibles para la operatividad de la pista del aeropuerto».

Futuras conexiones

A pesar de la incertidumbre en la que ha estado envuelto el aeropuerto guipuzcoano los últimos meses, desde Ortzibia trabajan en mantener las conexiones con Madrid y Barcelona de la actualidad, además de en la posibilidad de abrir nuevas rutas con otras compañías que en la actualidad no operan en Hondarribia y que cuentan con aviones que sí podrían volar tras el recorte. El pasado año por ejemplo durante la temporada estival se mantuvieron conexiones con Londres y Palma de Mallorca. El año pasado, el aeródromo guipuzcoano acumuló 264.422 viajeros transportados, lo que supone un incremento del 3,7% respecto a 2015. El movimiento de aeronaves también creció en 2016, cuando se registraron 6.950 operaciones de aterrizaje y despegue, un 2,1% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto se conoció que el aeródromo guipuzcoano debía recortar sus dimensiones para seguir operando con las medidas de seguridad que exige la normativa europea, desde Ortzibia se trasladó a AENA la «solicitud de desviación de la especificación de certificación», una figura presente en la normativa continental que permitiría al aeropuerto no recortar las dimensiones de la pista. Pero no era viable. Por lo que han tenido que seguir trabajando en la búsqueda de nuevas opciones, ya sobre la premisa del recorte.