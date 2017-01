«Seguimos apostando por la ampliación», dice Afodesa

La Asociación para el Fomento del Aeropuerto, Afodesa, sigue «apostando por la ampliación» de la pista del aeropuerto de Hondarribia. A pesar de que las instituciones ya han adelantado en más de una ocasión que en caso de que no haya consenso entre todas las partes no se va a acometer estos trabajos, asegura que es «una operación muy interesante para todas las partes» pero siempre que «tenga el consenso de todas las instituciones implicadas», explica Yon San Martín, miembro de la asociación por el fomento de la infraestructura guipuzcoana.

Tras la adjudicación la semana pasada de las obras del recorte de la pista, San Martín explica que «no queremos que esto se quede así. Queremos que la pista se amplíe». En este sentido confirma que «sabíamos que se iba a adjudicar el recorte sí o sí». Pero asegura que el aeropuerto hondarribiarra se encuentra en una situación de no retorno, ya que en el caso de que la pista se recorte de manera definitiva no se ampliará, dicen. «Ahora es el ultimátum, si no lo amplían ahora no lo harán nunca».

Así hace hincapié en que es momento de demostrar qué instituciones están a favor de la ampliación de la pista y cuáles no. «No tienen excusas porque Fomento está dispuesto a invertir en la ampliación, ellos tendrán que explicar por qué no quieren que se amplíe», explica San Martín.

«Intuimos que Vueling podría seguir en el aeropuerto» a pesar del recorte

En cuanto a la posibilidad de que Vueling pueda dejar de operar en el aeropuerto de Hondarrbia debido a las penalizaciones de carga que soportaría tras el recorte, San Martín explica que «intuimos que puedan seguir en el aeropuerto pero siempre con limitaciones de carga. El tiempo dirá si es rentable o no», zanja.

La incertidumbre también sobrevuela a los trabajadores del aeropuerto. Representantes del comité de empresa del aeropuerto comparecieron en Juntas generales de Gipuzkoa para reclamar que esta infraestructura «se mantenga tal cual está ahora». Según explicaron, tras el recorte de la pista, si deja de operar el A319 de Vueling, la plantilla «se verá recortada un 31%», y el resto de empresas encargadas de los servicios de cafetería, seguridad, etc., también se verían afectadas, en un «aeropuerto que es vital para Gipuzkoa».

Según sostienen los trabajadores, el Gobierno central «está dispuesto a invertir» en la ampliación del aeropuerto y a destinar «16 millones de euros para la ampliación en 200 metros de la pista». Eso sí, según recordaron, para ello «se necesita un acuerdo político interinstitucional» en Euskadi en torno a la ampliación de la infraestructura, algo que hoy en día no está en la agenda de las instituciones.